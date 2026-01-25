Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Renzo Meneses es el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3: así se vivió

Renzo Meneses tuvo curiosa reacción tras revelarse que era el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién nominó?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Renzo Meneses nuevo eliminado de La casa de los famosos
Renzo Meneses se despidió de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

En la noche del 25 de enero se llevó a cabo la segunda gala de eliminación de esta temporada de La casa de los famosos Colombia 3 en donde el deportista Renzo Meneses se despidió de la competencia.

¿Por qué Renzo Meneses quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de conducir la gala de eliminación en donde siete participantes tuvieron que someterse a votación del público.

Los participantes en riesgo de salir eran Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Los televidentes fueron los encargados de votar durante la semana en positivo por su participante favorito para que no saliera de la casa estudio y tras cerrarse las votaciones quedaron de la siguiente manera.

La primera en salvarse y salir del cuarto de eliminación fue Mariana Zapata con un porcentaje del 20,27%, la segunda fue Sara Uribe con un 17,30%, de terceras siguió Alexa Torres con un 16,59%, de cuartas continúo Juanse Laverde con un 16,58%, el quinto en regresar a La casa de los famosos fue Tebi Bernal con un 16,13% y el último en salvarse fue Juan Palau 5,69%.

Renzo Meneses se despidió de La casa de los famosos Colombia tras obtener el 4,54% de los votos, una noticia que dejó frío al deportista.

renzo meneses y sus momentos dificiles en la casa de los famosos
Renzo Meneses se convirtió en el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Renzo Meneses tras quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Renzo Meneses tras recibir la noticia por parte de Carla Giraldo se mostró bastante serio y tras unos segundos rompió el silencio y dejó unas palabras de despedida.

El deportista se mostró agradecido con la oportunidad que le dio el Canal RCN de entrar de manera directa a La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, aseguró que aunque había sido corta su experiencia le había dejado varias enseñanzas para su vida y algunas personas a las que les cogió cariño y espera seguir su amistad afuera de la competencia.

¿A quién dejó nominado Renzo Meneses tras quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su eliminación, Carla Giraldo le dio la indicación a Renzo Meneses de tomar la decisión más difícil, dejar a uno de sus excompañeros en la placa de nominados.

Renzo tras meditarlo por un corto tiempo decidió dejar nominado a Tebi Bernal con quien al parecer tuvo un inconveniente que lo hizo quedar mal con Johanna Fadul.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle del reality más hablado y comentado en redes sociales conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.

 

