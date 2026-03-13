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Novia de Tebi aclara si siguen juntos tras su acercamiento con Alexa en La casa de los famosos

Alejandra, novia de Tebi, habló sobre el acercamiento que el participante ha tenido con Alexa dentro de La casa de los famosos y explicó cómo está actualmente su relación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Novia de Tebi aclara si siguen juntos tras su acercamiento con Alexa en La casa de los famosos
Novia de Tebi aclara si siguen juntos tras su acercamiento con Alexa en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

La convivencia en La casa de los famosos continúa generando conversación entre los seguidores del reality, especialmente por el posible acercamiento sentimental entre los participantes Tebi y Alexa.

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La situación ha despertado curiosidad entre los televidentes, ya que ambos tienen parejas fuera del programa.

En medio de la polémica, Alejandra, novia de Tebi, decidió romper el silencio y hablar sobre lo que piensa del comportamiento del participante dentro del reality.

¿Qué dijo Alejandra, la novia de Tebi sobre el acercamiento con Alexa?

Durante una entrevista en el programa Buen día Colombia, Alejandra se refirió al vínculo que se ha visto entre Tebi y Alexa dentro de la casa, aclarando que, según su percepción, no existe un interés romántico real por parte de su pareja.

La mujer explicó que, tras observar algunos momentos del programa y escuchar conversaciones que Tebi ha tenido con otros participantes, llegó a la conclusión de que él no siente atracción por Alexa y que, por el contrario, estaría intentando evitar situaciones incómodas dentro del reality.

Según Alejandra, el ambiente dentro de la casa es complejo y Tebi estaría tratando de cuidar la amistad y evitar conflictos, especialmente teniendo en cuenta las reacciones que Alexa podría tener si se sintiera rechazada.

En la entrevista también le preguntaron si creía que Tebi podría estar acercándose a Alexa por estrategia, considerando que ella es una de las participantes con mayor apoyo del público. Ante esto, Alejandra fue contundente y aseguró que no cree que ese sea el motivo.

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La novia del participante afirmó que Tebi siempre ha dicho que ve a Alexa como una hermana y que su forma de interactuar muchas veces se presta para interpretaciones porque él suele ser muy bromista.

Asimismo, señaló que algunas de las declaraciones que hizo dentro del programa pudieron haber sido tomadas fuera de contexto o interpretadas de manera equivocada, ya que considera que muchas de ellas fueron hechas en tono de broma.

Alejandra también confesó que al inicio se sintió confundida al ver algunas escenas del reality, pero que luego de escuchar ciertas conversaciones de Tebi entendió que él estaba tratando de no herir los sentimientos de Alexa.

Finalmente, expresó que le pareció desafortunado que Alexa mencionara en algún momento que deberían “sacar” a Tebi del programa porque no puede controlar sus emociones.

Alejandra, novia de Tebi, habló sobre el acercamiento que el participante ha tenido con Alexa
Alejandra, novia de Tebi, habló sobre el acercamiento que el participante ha tenido con Alexa dentro de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

¿Alejandra y Tebi siguen en una relación?

Durante la entrevista, Alejandra también aclaró cómo se encuentra actualmente su relación con el participante del reality.

La mujer reveló que ella y Tebi viven juntos, y que antes del ingreso del participante a La casa de los famosos Colombia habían retomado su relación.

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Según contó, la pareja estuvo separada durante cinco meses, pero decidieron volver poco tiempo antes de que él ingresara al reality.

Alejandra aseguró que actualmente siguen juntos y que mantiene su apoyo hacia él. Además, destacó que una de las razones por las que continúa a su lado es el papel que él desempeña como padre.

“Me encanta cómo es como papá”, afirmó, señalando que valora mucho la relación que tiene tanto con su hijo como con su hija.

Alejandra, novia de Tebi, reveló que siguen estando juntos.
Alejandra, novia de Tebi, reveló que siguen estando juntos. (Foto Canal RCN)
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