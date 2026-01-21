Carla Giraldo le respondió sin filtros a Yaya Muñoz tras críticas por su rol en La casa de los famosos Colombia

Carla Giraldo, recientemente rompió el silencio frente a las acusaciones que recibió por parte de Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues fiel a su estilo, no dudó en responderle de manera contundente.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre las críticas que recibió de Yaya Muñoz?

Y es que, como en cada temporada, una vez el reality de convivencia no solo se ha convertido en uno de los más vistos en el país, también ha generado comentarios desde fuera de la casa entre quienes lo siguen y quienes han sido parte de él.

En medio de su participación como panelista del programa 'Tamo En Vivo', cuestionó a la presentadora, pues, según ella, Carla se cree participante, esto, debido a las opiniones que da en vivo sobre la competencia.

"Yo se lo tengo que decir, porque este 2026 vengo con todo... Yo la quiero, pero como presentadora me hace ruido, Carla debería venirse acá de panelista, porque ella la da de panelista”, señaló la exparticipante de la segunda temporada.

¿Qué respondió Carla Giraldo tras las críticas Yaya Muñoz en su contra?

Como era de esperarse, Carla no dejó pasar los comentarios y decidió pronunciarse mientras se preparaba para una transmisión del reality, dejando claro que entendía que cada persona tenía derecho a opinar.

“Pienso que tiene toda la razón, cada cual opina de lo que quiere”. Sin embargo, aseguró que muchas veces quienes hacen críticas no conocen lo que sucede detrás de cámaras ni la dinámica real del trabajo que hay en el programa.

Además, la conductora del formato hizo énfasis en que este tipo de comentarios, aunque tengan una intención negativa están lejos de afectarla, pues en cambio, lo que le permiten es tener mayor visibilidad.

Así reaccionó Carla Giraldo sobre los comentarios de Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

“Entonces no importa, está bien, me vuelve más famosa y yo la amo por eso, y yo la quiero muchísimo, me encanta que me siga nombrando allá, que ese formato tiene como full rating, me gusta”, afirmó la presentadora.

Pese a las críticas, la actitud de la también actriz ha sido recibirlas con humor y sin perder se chispa, una cualidad que desde siempre la ha caracterizado.