Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra defiende su documental sobre Garavito tras ola de críticas

La Liendra enfrentó las críticas por su documental sobre Garavito y aseguró que fue un trabajo investigado, respetuoso y fiel a la historia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Liendra provocó aplausos con un reciente video reflexivo que compartió.
La Liendra compartió un video llamando la atención sobre la fama y la soledad. Foto: Canal RCN

La publicación del más reciente documental de La Liendra no pasó desapercibida y, como suele ocurrir con los contenidos que tocan temas sensibles, generó una fuerte conversación en redes sociales.

El creador digital decidió explorar una de las historias más oscuras y complejas de Colombia, lo que desató reacciones divididas entre quienes valoraron el esfuerzo investigativo y quienes cuestionaron la elección del personaje central abrió un debate inmediato en plataformas digitales.

Artículos relacionados

¿Por qué el documental de La Liendra generó tanta polémica en redes sociales?

Parte de las críticas surgieron por el solo hecho de retomar una historia que muchos consideran innecesaria de revivir.

Algunos usuarios señalaron que hablar nuevamente de un personaje asociado al horror no aportaba valor y que podría resultar irrespetuoso para las víctimas, otros, en cambio, se enfocaron en comparar el rendimiento del documental frente a otros proyectos del influencer, resaltando que no alcanzó las mismas cifras de reproducciones que contenidos anteriores.

La Liendra celebró el título de su equipo favorito.
La Liendra respondió sin enfocarse en números ni visualizaciones. (Foto Canal RCN)

Para él, este documental cumplía otro propósito, invitar a la reflexión, mostrar un contexto histórico y aportar una mirada investigativa, incluso si eso implicaba sacrificar alcance o likes.

Artículos relacionados

¿Cómo defendió La Liendra su proceso de investigación?

Aseguró que cada parte del proyecto fue desarrollada desde el respeto, cuidando el lenguaje y el enfoque narrativo, también recalcó que no se trató de un contenido improvisado, sino de un trabajo respaldado por investigación, consultas y una revisión cuidadosa de la información disponible.

En sus palabras, abordar estos temas también puede servir para comprender una época, visibilizar errores colectivos y generar conversaciones necesarias, aunque incómodas.

Artículos relacionados

¿Importan más las visualizaciones o el mensaje del contenido?

La Liendra afirmó que no siente problema alguno en compartir un trabajo aun cuando sabe que tendrá menos acogida que otros formatos más virales, para él, este documental representó una oportunidad de hacer algo diferente, de salir de la zona de confort y de asumir riesgos creativos.

La Liendra provocó risas con el reciente video que compartió en sus redes sociales.
La Liendra rompió el silencio y explicó por qué decidió publicar su documental sobre Garavito pese a las críticas. Foto: Canal RCN

El influencer sostuvo que su responsabilidad como creador no se limita a entretener, sino también a proponer contenidos que inviten a pensar.

Más allá de las críticas o de las cifras, La Liendra reafirmó que seguirá creando proyectos con los que se sienta identificado, incluso si eso implica recibir opiniones encontradas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez hizo curiosa petición para su homenaje en El Campín: ¿de qué se trata?

En las últimas horas, familiares y equipo de trabajo de Yeison Jiménez revelaron petición dirigida a los asistentes del concierto.

Westcol confirma su relación. Westcol

Westcol y Luisa Castro confirman su relación sentimental con inesperada fotografía en redes sociales

Westcol y Luisa Castro confirman su romance con una inesperada fotografía que desató miles de reacciones en redes.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había hecho dolorosa confesión sobre su relación familiar: "no había paz"

En una entrevista en el podcast de Juan Pablo Raba, Yeison Jiménez abrió su corazón para hablar de su relación familiar años atrás.

Lo más superlike

Shakira se mostró emocionada, pero también sorprendida por el récord logrado. Shakira

Las palabras de Shakira tras romper un récord Guinness, ¿por qué se sorprendió?

Shakira sumó un nuevo logro a su carrera artística, pero reveló algo que le sorprendió mucho.

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones