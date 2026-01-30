La Liendra defiende su documental sobre Garavito tras ola de críticas

La publicación del más reciente documental de La Liendra no pasó desapercibida y, como suele ocurrir con los contenidos que tocan temas sensibles, generó una fuerte conversación en redes sociales.

El creador digital decidió explorar una de las historias más oscuras y complejas de Colombia, lo que desató reacciones divididas entre quienes valoraron el esfuerzo investigativo y quienes cuestionaron la elección del personaje central abrió un debate inmediato en plataformas digitales.

¿Por qué el documental de La Liendra generó tanta polémica en redes sociales?

Parte de las críticas surgieron por el solo hecho de retomar una historia que muchos consideran innecesaria de revivir.

Algunos usuarios señalaron que hablar nuevamente de un personaje asociado al horror no aportaba valor y que podría resultar irrespetuoso para las víctimas, otros, en cambio, se enfocaron en comparar el rendimiento del documental frente a otros proyectos del influencer, resaltando que no alcanzó las mismas cifras de reproducciones que contenidos anteriores.

La Liendra respondió sin enfocarse en números ni visualizaciones. (Foto Canal RCN)

Para él, este documental cumplía otro propósito, invitar a la reflexión, mostrar un contexto histórico y aportar una mirada investigativa, incluso si eso implicaba sacrificar alcance o likes.

¿Cómo defendió La Liendra su proceso de investigación?

Aseguró que cada parte del proyecto fue desarrollada desde el respeto, cuidando el lenguaje y el enfoque narrativo, también recalcó que no se trató de un contenido improvisado, sino de un trabajo respaldado por investigación, consultas y una revisión cuidadosa de la información disponible.

En sus palabras, abordar estos temas también puede servir para comprender una época, visibilizar errores colectivos y generar conversaciones necesarias, aunque incómodas.

¿Importan más las visualizaciones o el mensaje del contenido?

La Liendra afirmó que no siente problema alguno en compartir un trabajo aun cuando sabe que tendrá menos acogida que otros formatos más virales, para él, este documental representó una oportunidad de hacer algo diferente, de salir de la zona de confort y de asumir riesgos creativos.

La Liendra rompió el silencio y explicó por qué decidió publicar su documental sobre Garavito pese a las críticas. Foto: Canal RCN

El influencer sostuvo que su responsabilidad como creador no se limita a entretener, sino también a proponer contenidos que inviten a pensar.

Más allá de las críticas o de las cifras, La Liendra reafirmó que seguirá creando proyectos con los que se sienta identificado, incluso si eso implica recibir opiniones encontradas.