Jhonny Rivera reveló la preocupante razón por la que no estará en homenaje a Yeison Jiménez
Jhonny Rivera confirmó que no asistirá al homenaje a Yeison Jiménez por una preocupante razón que alertó a su equipo.
A pocas horas del homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá, Jhonny Rivera confirmó que, a pesar de sus intentos, no podrá asistir, debido a un preocupante motivo.
¿Qué se sabe del homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, en Bogotá?
El próximo sábado 31 de enero se llevará a cabo ‘Mi promesa 2 Tour: el sueño del aventurero’, un homenaje organizado por el equipo de Yeison Jiménez para rendir homenaje y recordar su legado tras su repentino fallecimiento.
En un principio se habló de la posible participación de varios artistas del género popular, pero a pocas horas de que el evento se lleve a cabo solo algunos pocos han confirmado de manera oficial que estarán presentes, entre esos Chayín Rubio, Pasabordo, Álex Campos, Andy Rivera, y Natalia Jiménez.
Por otra parte, seguidores especulan sobre la posible participación de Luis Alfonso, Marbelle, Nelson Velásquez, Grupo Firme, Luis Ángel El Flaco y hasta Maluma, sin embargo, la hora del evento se acerca y ninguno de ellos ha confirmado nada.
¿Por qué razón Jhonny Rivera no asistirá al homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?
Fanáticos de Yeison Jiménez esperaban que Jhonny Rivera se uniera al homenaje que se realizará en El Campín, tal como lo hizo el pasado 14 de enero en el Movistar Arena. Sin embargo, el cantante confirmó que no podrá asistir.
A través de una dinámica en sus redes sociales, Jhonny Rivera explicó que ya tenía un compromiso adquirido en Venezuela para el 31 de enero y que, aunque intentó ajustar su agenda para cumplir con ambos eventos, finalmente decidió no hacerlo para no arriesgar su vida debido al desgaste y el trajín que implicaría el viaje.
“Me hubiera encantado estar en ese homenaje, de verdad que me da mucha lástima no poder estar, pero ya tenía un compromiso adquirido… Así cantara de primera en el estadio, y salir en un vuelo (a Venezuela), pero orecisamente por lo que ha pasado, dijimos no hagamos este tipo de carreras. Ya habrá otra oportunidad”, expresó.