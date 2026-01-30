Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera reveló la preocupante razón por la que no estará en homenaje a Yeison Jiménez

Jhonny Rivera confirmó que no asistirá al homenaje a Yeison Jiménez por una preocupante razón que alertó a su equipo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera confesó por qué no podrá asistir al homenaje de Yeison Jiménez
Jhonny Rivera confesó por qué no podrá asistir al homenaje de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

A pocas horas del homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá, Jhonny Rivera confirmó que, a pesar de sus intentos, no podrá asistir, debido a un preocupante motivo.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, en Bogotá?

El próximo sábado 31 de enero se llevará a cabo ‘Mi promesa 2 Tour: el sueño del aventurero’, un homenaje organizado por el equipo de Yeison Jiménez para rendir homenaje y recordar su legado tras su repentino fallecimiento.

Yeison jimenez en el campin
Revelan video de Yeison Jiménez antes de llenar El Campín/Canal RCN

En un principio se habló de la posible participación de varios artistas del género popular, pero a pocas horas de que el evento se lleve a cabo solo algunos pocos han confirmado de manera oficial que estarán presentes, entre esos Chayín Rubio, Pasabordo, Álex Campos, Andy Rivera, y Natalia Jiménez.

Artículos relacionados

Por otra parte, seguidores especulan sobre la posible participación de Luis Alfonso, Marbelle, Nelson Velásquez, Grupo Firme, Luis Ángel El Flaco y hasta Maluma, sin embargo, la hora del evento se acerca y ninguno de ellos ha confirmado nada.

¿Por qué razón Jhonny Rivera no asistirá al homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

Fanáticos de Yeison Jiménez esperaban que Jhonny Rivera se uniera al homenaje que se realizará en El Campín, tal como lo hizo el pasado 14 de enero en el Movistar Arena. Sin embargo, el cantante confirmó que no podrá asistir.

Artículos relacionados

A través de una dinámica en sus redes sociales, Jhonny Rivera explicó que ya tenía un compromiso adquirido en Venezuela para el 31 de enero y que, aunque intentó ajustar su agenda para cumplir con ambos eventos, finalmente decidió no hacerlo para no arriesgar su vida debido al desgaste y el trajín que implicaría el viaje.

“Me hubiera encantado estar en ese homenaje, de verdad que me da mucha lástima no poder estar, pero ya tenía un compromiso adquirido… Así cantara de primera en el estadio, y salir en un vuelo (a Venezuela), pero orecisamente por lo que ha pasado, dijimos no hagamos este tipo de carreras. Ya habrá otra oportunidad”, expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Viuda de Martín Elías estalla en redes y responde a comentario que generó polémica Dayana Jaimes

Viuda de Martín Elías frena en seco a internauta tras comentario ofensivo

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se defendió de los señalamientos por parte de un internauta.

Karina García posando a la cámara. Yeison Jiménez

Karina García causó furor tras su visita a colegios de Bogotá: así fue el impresionante recibimiento

Karina García fue captada recientemente junto a Kris R durante una gira de colegios en la capital del país.

Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio antes del homenaje en El Campín Yeison Jiménez

Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte, previo a homenaje en El Campín

Los integrantes de la banda de Yeison Jiménez rompieron el silencio a pocas horas de su homenaje en El Campín.

Lo más superlike

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

El 'Morning Show' llegó a La Casa de los Famosos Colombia con humor, secciones variadas y la creatividad de sus participantes.

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño