Viuda de Martín Elías frena en seco a internauta tras comentario ofensivo

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, respondió públicamente a un internauta que la ofendió durante una dinámica realizada en sus redes sociales. Lejos de ignorar el comentario, la mujer reaccionó de forma contundente para defenderse.

¿Cuál fue el comentario que Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, recibió por parte de un internauta?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dayana Jaimes recibió un comentario poco agradable que lejos de ignorar decidió responder de manera pública, pues al parecer este no sería el único comentario relacionado al tema que habría recibido en esta oportunidad.

El comentario en cuestión mencionaba: "¿Por qué te las tiras de santa cuando eres una mosquita mu3rt4? Predicar y aplicar", haciendo alusión a las publicaciones que Jaimes suele hacer diariamente en sus redes sobre versículos de la biblia.

¿Cómo reaccionó Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, a la ofensa de un internauta?

Con una fotografía de su rostro, Dayana Jaimes decidió responder al inesperado comentario de manera contundente al dejar claro que el compartir versículos de la Biblia o tener creencias religiosas marcadas no la hacían una mujer “santa”. Incluso aseguró que de “santa” no tenía nada, y que al igual que ella y muchos, era pecadora y que por tal razón necesitaba de Dios diariamente.

"De santa no tengo nada, y estoy segura de que tú tampoco. Soy tan pecadora como muchos. De su perdón necesito todos los días de mi vida. Por eso encuentro refugio en Dios".

Así mismo, pidió que no la vieran como un ejemplo, porque esa no era su intención. Así mismo, invitó a que las personas que buscaban un ejemplo en alguien más lo hicieran directamente con Jesús.