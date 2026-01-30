Luis Alberto posada cambió su medio de transporte tras muerte de Yeison Jiménez

El reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada decidió tomar en cuenta las peticiones de sus seguidores de dejar a un lado el transporte convencional para llegar a sus conciertos sano y salvo y sorprendió con un cambio inesperado que terminó sacando sonrisas.

¿Qué transporta usa Luis Alberto Posada en la actualidad?

Por medio de un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alberto Posada reveló a sus millones de fanáticos que había tomado en cuenta sus peticiones que consistían en no volver a transportarse en buses o aviones.

El drástico cambio de transporte de Luis Alberto Posada tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Con un toque de humor, el artista mencionó a bordo de un caballo que había decidido movilizarse hasta su próximo concierto a caballo, pues el burro no era lo suficientemente veloz para cumplir con su misión de transportarlo rápidamente hacia sus compromisos.

“Voy para Orocué, Casanare, mijo. La gente me dijo que no anduviera en avión, ni en bus... venía en burro, pero ese anda muy despacio, entonces me voy a ir en este caballo con mi legado y mi mánager. Me voy, porque me va a coger la tarde, Dios los bendiga", expresó el cantante mientras su caballo avanzaba por la carretera.

Con esto, Luis Alberto Posada respondió en tono de humor a las peticiones de sus seguidores, las cuales surgieron luego de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció tras un accidente en una avioneta en Boyacá.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Luis Alberto Posada ante su nuevo transporte?

Lejos de sentirse ofendidos por lo que desencadenó esta situación, los fanáticos del artista se mostraron felices al ver que sí había tomado en cuenta sus peticiones de no arriesgar su vida en medio de transportes tradicionales, aunque esto no representara la realidad, pues resultaba evidente que todo hacía parte de una broma.

Comentarios como: “tan bonito haciendo caso”, “más obediente no se puede”, “así me gusta mi viejo que haga caso”, “entre menos riesgos corra mejor” y “por favor no más aviones, la vida es tan corta que no merece que se vayan tan jóvenes”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.