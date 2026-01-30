Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz el nombre del invitado de talla mundial que Yeison Jiménez tenía para El Campín

La periodista Diva Jessurum, reveló detalles de este concierto que era considerado como uno de los más importantes de la carrera de Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Diva Jessurum reveló detalles inéditos del concierto de Yeison Jiménez en Bogotá. Foto | Canal RCN.

Luego de la trágica muerte de Yeison Jiménez, quien era considerado uno de los artistas más importantes del género popular en Colombia, han sido muchas figuras las que se han pronunciado frente al tema no solo para lamentar su partida, sino también para revelar detalles inéditos de su vida.

¿Qué reveló Diva Jessurum sobre Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Una de ellas fue Diva Jessurum, quien recientemente rompió el silencio para contar ante las cámaras algunos datos desconocidos del fallecido artista, varios de ellos relacionados con el concierto que se aproximaba en la capital del país.

En conversación durante el podcast 'Sinceramente Cris', la periodista y presentadora habló sobre el que él consideraba uno de los más significativos de su carrera: su concierto en el estadio el Campín de Bogotá.

Y es que según lo comentó Jessurum, Jiménez no solo soñaba con llenar el estadio, sino también, tenía absolutamente todo preparado para ofrecerle a su público una noche inolvidable.

¿Quién era el artista que Yeison Jiménez tenía preparado para su concierto en El Campín?

De acuerdo con lo señalado por Diva, amiga de Yeison, el invitado de talla mundial con el que Jiménez esperaba sorprender a su público era nada y nada menos que Maluma, una de las voces más reconocidas del reguetón a nivel internacional.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
El artista que Yeison Jiménez planeaba llevar a su concierto en Bogotá. Foto | Canal RCN.

De hecho, la cercanía entre ambos cantes había logrado que se diera la posibilidad de grabar su primera canción juntos, la cual estaba prevista para se lanzada en plataformas a principios de este año con el fin de que fuera un completo éxito antes de su presentación en Bogotá.

En el mismo espacio, Jessurum aseguró que en las últimas conversaciones que sostuvo con el intérprete de 'El Aventurero', él le habló de la emoción de poder llevar a cabo dicha colaboración y del impacto que tendría en los fanáticos.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Amiga de Yeison Jiménez reveló el artista que Yeison Jiménez iba a llevar a Bogotá. Foto | Canal Rodrigo Varela.

Cabe señalar que, este concierto era muy importante para el artista. En la preventa había vendido 20.000 boletas en solo seis horas, lo que reflejaba la gran expectativa que había frente a esta presentación que prometía ser histórica.

