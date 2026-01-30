Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jenny López reveló si invitará fans a su boda con Jhonny Rivera: ¡se casan en febrero!

A pocas semanas de su boda con Jhonny Rivera, Jenny López reveló si planean agregar entre sus invitados a algunos fans.

Jenny López, la joven prometida del cantante de música popular Jhonny Rivera, resolvió algunas dudas a sus seguidores sobre su boda con el artista, entre esas si tenían planeado invitar a algunos de sus fanáticos para compartir este momento especial.

¿Jhonny Rivera y Jenny López invitarán a algunos fans a su boda?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López resolvió varias dudas de sus fanáticos acerca de su boda con Jhonny Rivera, siendo una de las más llamativas si tendrían como invitados a algunos de sus fans más fieles.

Ante esto, la joven cantante manifestó que al ser una boda pequeña, sin tanto lujo, y bastante familiar había decidido descartar esta idea que tuvieron en su momento, pues no iría acorde a lo que quieren tener en este especial momento de sus vidas.

"En algún momento se consideró esa posibilidad, pero la verdad es que va a ser una boda supremamente sencilla y muy familiar”

Sin embargo, aseguró que sí los tendrían presentes, pues tenían planeado grabar un video blog en el que revelaran detalles exclusivos de su boda con la intención de hacerlos parte de ella de una manera virtual.

"Los vamos a tener en cuenta, pero porque les vamos a hacer un video blog súper lindo y les vamos a compartir a través de las redes sociales este momento tan especial para nosotros".

¿Cuándo será la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López?

Aunque la pareja de artistas conformada por Jhonny Rivera y Jenny López no han revelado una fecha exacta en la que se llevará a cabo su unión marital, sí dejaron claro que esta se llevará a cabo en el mes de febrero, por lo que los fanáticos de los cantantes se han mantenido a la expectativa para conocer todos los detalles de este momento especial.

Por lo pronto la feliz pareja se encuentra ultimando detalles de su boda en medio de compromisos laborales.

