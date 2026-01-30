Amiga periodista de Yeison Jiménez reveló la promesa que le hizo el cantante en caso de fallecer

Han pasado más de 20 días desde que toda Colombia quedó en shock y conmocionada con la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo. En las últimas horas una de sus grandes amigas rompió el silencio e hizo varias revelaciones.

¿Cuál fue la última conversación entre Yeison Jiménez y Diva Jessurum?

La periodista Diva Jessurum habló en el pódcast de Cristina Estupiñán sobre cómo fue su relación con el cantante de Manzanares con quien forjó una amistad de más de una década.

En esta entrevista Jessurum reveló que su última conversación con Maluma fue a principios del 2026 cuando le contó sobre una novela que al parecer le iban a hacer sobre su vida.

El 3 de enero fue la última vez que hablamos y estuvimos hablando de este año. De esa novela que él quería hacer.

Al parecer, Yeison le había pedido el favor que le revisara los libretos que tenían para este proyecto audiovisual sobre su vida, ya que no quería que saliera algo que no debía.

Yeison Jiménez estaba preparando novela. (Foto AFP)

¿Cuál fue esa promesa y petición que Yeison Jiménez le hizo a su amiga en caso de morir?

Diva reveló que asistió a muchos conciertos de Yeison Jiménez tanto así que no podría hacer una cuenta de a cuántos fue.

Sin embargo, si se acuerda cuál fue el último al que fue, precisamente, fue en agosto de 2025 cuando el cantante la invitó a Manizales.

El último concierto que nos vimos fue en Manizales el 6 de agosto.

La periodista asegura que en medio de su presentación el cantante la saludó delante de sus fanáticos y le expresó que si el se llegaba a morir esperaba que se encontraran fuera de este plano terrenal y siguieran siendo amigos.

Si yo me muero quiero que nos encontremos en otra vida y seamos amigos.

Yeison Jiménez iba a lanzar canción con Maluma

Otras de las revelaciones que hizo Diva Jessurum sobre Yeison Jiménez fue su emoción por la canción que había grabado con Maluma.

Él estaba súper feliz porque Maluma iba a ser su invitado sorpresa el 28 de marzo. Iban a lanzar su canción ahorita a principio de año.

Asimismo, Maluma le había confirmado a Yeison Jiménez que sería uno de sus invitados el 28 de marzo en El Campín, algo que lo tenía bastante feliz.

Tenía una ilusión enorme por eso.

Frente a cómo lograron su colaboración, la amiga de Yeison reveló que fue un encuentro en el que el caldense le llevó varias canciones para grabar y el antioqueño se decantó por una de inmediato.