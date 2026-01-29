Yeison Jiménez apareció en el Times Square de Nueva York: así reaccionó su familia

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción en todo el mundo y con el pasar de los días van saliendo nuevos detalles a la luz y los homenajes no han parado.

Yeison Jiménez apareció en pantallas del Time Square de Nueva York

El cantante de Manzanares, Caldas, logró a sus 34 años convertirse en uno de los artistas más grandes del género popular en Colombia y el mundo.

Su inesperada muerte hizo que el cantante dejara varios sueños y proyectos por cumplir, como por ejemplo su segundo concierto en El Campín, el lanzamiento de un nuevo álbum y también otros como aparecer en las famosas pantallas de Manhattan en Nueva York.

Este último sueño se lo cumplieron al artista tras su fallecimiento y recientemente las famosas pantallas del Times Square y otra ciudad en Estados Unidos se prendieron para rendirle un homenaje al Aventurero.

Yeison Jiménez apareció en las pantallas del Times Square. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo reaccionó familia de Yeison Jiménez al ver al cantante en pantallas de Time Square?

Uno de los grandes amigos del artista y con quien había empezado a trabajar en el último tiempo, conocido como Rafa La Fe, fue la persona encargada de mostrar cómo fueron estos homenajes a Yeison en Estados Unidos.

El reconocido productor compartió videos de los momentos en que la foto de Yeison Jiménez con su fecha de nacimiento y partida aparecieron en Nueva York y Los Ángeles.

Las pantallas en NY y Los Ángeles rinden tributo a Yeison Jiménez. Un sueño más cumplido. Una promesa que No se rompió.

Frente a este homenaje Rafa expresó su emoción por ver el sueño cumplido de Yeison Jiménez tras su muerte, asegurando que lo que alguna vez fue una promesa ya fue realidad.

Otra de las personas en reaccionar a este homenaje fue Heidy Jiménez, la hermana menor del artista, quien expresó su orgullo por ver que su hermano apareció en estas famosas pantallas de Nueva York y Los Ángeles: "Grande".

¿Qué nuevos detalles han salido a la luz del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En los últimos días salieron a la luz nuevos detalles del fallecimiento de Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Según el reporte preliminar de las autoridades aeronáuticas, la avioneta estaba en perfectas condiciones para viajar y se le había hecho mantenimiento el día anterior al accidente.

Por otra, se conoció que la avioneta alcanzó a despegar y estar en el aire por dos minutos antes de caer en picada en una finca de Paipa, Boyacá en donde se incendió de inmediato por el impacto.

Los investigadores siguen analizando las pruebas y restos recolectados para poder encontrar la causa de la caída de la aeronave.