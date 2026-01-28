Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Castro y WestCol fueron captados besándose en Guatapé: ya no ocultan su amor

WestCol y Luisa Castro habrían confirmado su relación amorosa luego de ser captados en romántico momento en Guatapé.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
WestCol y Luisa Castro fueron captados dándose un beso
WestCol y Luisa Castro fueron captados besándose en público. (Fotos AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

Los rumores de noviazgo entre Luisa Castro y WestCol venían creciendo en los últimos meses luego de empezar a mostrarse juntos en diferentes eventos públicos y viajes.

Artículos relacionados

¿Luisa Castro y WestCol confirmaron su relación sentimental?

Todo empezó cuando el streamer decidió invitar a la creadora de contenido a un viaje a Las Vegas previo a la entrega de los Latin Grammy.

En este viaje ambos se dejaron ver compartiendo junto a otros influenciadores y todo parecía indicar que entre ellos había una sorpresiva buena amistad.

Desde ese viaje empezaron a ser frecuentes las apariciones juntos en redes y las salidas juntos a conciertos y eventos.

Aunque a ambos les habían preguntado directamente sobre su relación, lo habían negado hasta el momento, sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz unos videos de ambos en donde fueron captados besándose.

Luisa Castro compartió su primera foto con WestCol
Luisa Castro y WestCol compartieron fotos juntos. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuáles son los videos del beso entre Luisa Castro y WestCol?

En redes sociales salieron a la luz unos videos en donde fueron captados de viaje en Guatapé, en donde decidieron dar rienda suelta a su atracción y aparente relación.

En las imágenes quedaron ambos grabados cuando estaban junto a otros amigos y de repente se daban un romántico beso ante la mirada de todo.

El otro video que salió a la luz dejó ver a la influenciadora y el streamer en el parqueadero de la Piedra del Peñol dándose de nuevo un beso.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el beso entre Luisa Castro y WestCol?

Como era de esperarse estos videos han sido tomados por muchos internautas como una confirmación de la relación entre Luisa Castro y WestCol.

Asimismo, muchos han empezado a indagar sobre qué pudo pasar en la relación de Luisa Castro con Reykon, quien era hasta el momento su última pareja tras su noviazgo de años con La Liendra.

Asimismo, muchos han cuestionado sobre los recientes acercamientos entre Aida Victoria Merlano y WestCol.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Luisa Castro ni WestCol se han pronunciado sobre estos videos y tampoco sobre su relación.

Westcol explicó por qué no fue al concierto de Bad Bunny
Westcol fue captado con Luisa Castro. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson Juliana Velásquez

Juliana Velásquez es criticada por drástico cambio en su rostro: fue comparada con Michael Jackson

Juliana Velásquez desató una ola de comentarios luego de aparecer con un notorio cambio en su rostro.

J Balvin compartió divertidos videos donde lo confunden con Maluma Maluma

J Balvin publica curiosos videos donde personas creen que es Maluma

J Balvin publicó videos de momentos en los que varias personas lo confundieron con Maluma, reaccionando con humor y naturalidad.

Lo más superlike

Manuela Gómez llora. Manuela Gómez

El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball