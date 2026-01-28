Luisa Castro y WestCol fueron captados besándose en Guatapé: ya no ocultan su amor

Los rumores de noviazgo entre Luisa Castro y WestCol venían creciendo en los últimos meses luego de empezar a mostrarse juntos en diferentes eventos públicos y viajes.

¿Luisa Castro y WestCol confirmaron su relación sentimental?

Todo empezó cuando el streamer decidió invitar a la creadora de contenido a un viaje a Las Vegas previo a la entrega de los Latin Grammy.

En este viaje ambos se dejaron ver compartiendo junto a otros influenciadores y todo parecía indicar que entre ellos había una sorpresiva buena amistad.

Desde ese viaje empezaron a ser frecuentes las apariciones juntos en redes y las salidas juntos a conciertos y eventos.

Aunque a ambos les habían preguntado directamente sobre su relación, lo habían negado hasta el momento, sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz unos videos de ambos en donde fueron captados besándose.

Luisa Castro y WestCol compartieron fotos juntos. (Fotos Freepik)

¿Cuáles son los videos del beso entre Luisa Castro y WestCol?

En redes sociales salieron a la luz unos videos en donde fueron captados de viaje en Guatapé, en donde decidieron dar rienda suelta a su atracción y aparente relación.

En las imágenes quedaron ambos grabados cuando estaban junto a otros amigos y de repente se daban un romántico beso ante la mirada de todo.

El otro video que salió a la luz dejó ver a la influenciadora y el streamer en el parqueadero de la Piedra del Peñol dándose de nuevo un beso.

¿Qué reacciones ha dejado el beso entre Luisa Castro y WestCol?

Como era de esperarse estos videos han sido tomados por muchos internautas como una confirmación de la relación entre Luisa Castro y WestCol.

Asimismo, muchos han empezado a indagar sobre qué pudo pasar en la relación de Luisa Castro con Reykon, quien era hasta el momento su última pareja tras su noviazgo de años con La Liendra.

Asimismo, muchos han cuestionado sobre los recientes acercamientos entre Aida Victoria Merlano y WestCol.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Luisa Castro ni WestCol se han pronunciado sobre estos videos y tampoco sobre su relación.