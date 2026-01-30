Amiga de Yeison Jiménez reveló cómo era la relación de él con su mamá y su familia

La muerte de Yeison Jiménez no para de generar conmoción entre sus familiares, amigos y seres queridos y más cuando cada vez salen más detalles y curiosidades de su vida.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

¿Qué detalles reveló amiga de Yeison Jiménez sobre su vida privada y familiar?

En las últimas horas se publicó una entrevista que dio la periodista Diva Jessurum, gran amiga de Yeison Jiménez, a Cristina Estupiñán en donde habló de diferentes momentos, sueños y anécdotas con el artista.

La amiga del artista contó que acompañó a Yeison en sus momentos de felicidad, tristeza, éxito y diferentes momentos que reforzaron su amistad y cercanía.

Diva reveló que el cantante siempre mencionaba que no llegaría hasta 'viejo' porque sentía que ya había vivido 'mucho' y por eso, siempre decía que en caso de llegar a retirarse le gustaría irse a vivir a su finca en Fusagasugá con su esposa e hijos.

Yo ya he vivido mucho, yo ya no quiero más, primero mi gran sueño, después mi forma de vida y hoy es hobby. Hoy en día no vivo de la música, yo vivo de ser empresario, entonces no me puedo gastar en concierto en concierto. Yo quiero vivir en este paraíso, para mí esto es el cielo.

Yeison Jiménez siempre soñó con retirarse y poder disfrutar de su familia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez con su mamá?

Jessurum en sus declaraciones dejó claro que Yeison Jiménez vivía y trabajaba para su familia, ya que siempre fue su prioridad y por eso quería que estuviesen tranquilos.

El cantante de Manzanares según la periodista era un hombre que amaba y respetaba a su familia, por lo que siempre hablaba de ellas y en el último tiempo de su hijo menor, Santiago.

Frente al tema de su mamá, la señora Luz Mery Galeano, Diva confesó que para Yeison era todo en su vida y por eso, parecía enamorado de ella al igual que de su esposa e hijas.

Ese hombre era enamorado de su mamá, de Sonia y de sus hijas. Las complacía en absolutamente todo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez apareció en el Times Square de Nueva York: así reaccionó su familia

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez con su esposa e hijos?

Diva asegura que Yeison vivía encantado por su esposa Sonia Restrepo y que siempre la presumía y hablaba de lo enamorada que estaba.

Yo cada día estoy más enamorado de ella, Sonia está hermosa.

Asimismo, a modo de anécdota curiosa, reveló que el cantante también era celoso con su esposa, pero que siempre la hacía sentir empoderada y segura.

Era celoso con Sonia, pero era un hombre que la empoderaba a ella y decía mira que linda está Sonia.

Aunque amaba a todos, Diva asegura que Yeison tenían un especial cariño por su hija Thaliana, por lo que en varias ocasiones decía que era la única persona a la que permitiría todo y hasta le perdonaría todo.

A la única niña que le perdonaría todo sobre la faz de la tierra se llama Thaliana Jiménez Restrepo.