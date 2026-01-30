Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salvador, hijo de Mateo Carvajal, se volvió viral tras bailar una canción de Altafulla

A través de sus historias de Instagram, Mateo Carvajal publicó un video en el que su hijo baila al ritmo de “El Criticón”, tema de Altafulla.

Salvador, hijo de Mateo Carvajal baila canción de Altafulla
Salvador Carvajal, se vuelve viral tras bailar una canción de Altafulla. (Foto Canal RCN/Foto Freepik)

El modelo, deportista e influenciador colombiano, Mateo Carvajal, de 33 años, reconocido por competir en varios realities de televisión, compartió un alegre video en el que su hijo, Salvador Carvajal, de 6 años, quien fue fruto de su ex relación con la modelo Melina Ramírez, aparecía bailando la nueva canción del cantante barranquillero Altafulla.

¿De qué se trataba el video que puso Mateo Carvajal en sus redes sociales?

El video compartido por el creador de contenido paisa en redes sociales generó miles de reacciones entre los internautas. La grabación muestra a su hijo Salvador bailando, a través de una videollamada, uno de los éxitos musicales de Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Altafulla por el video de Salvador bailando una de sus canciones?

El reguetonero e influencer costeño fue quien publicó la historia y etiquetó a Mateo Carvajal. En el video también se observa al creador de contenido La Liendra junto a los managers Martín Álvarez y Carlos Rueda, quienes bailan y cantan el sencillo “El Criticón” de Altafulla y DJ Jader Tremendo, integrando a Salvador en la grabación.

Video de Salvador Carvajal bailando con Alafulla y La Liendra
Video de Salvador Carvajal bailando con Altafulla y La Liendra/ (Fotos de Canal RCN)

¿Qué opina Mateo Carvajal acerca del video de su hijo bailando?

Al repostear el video, Mateo Carvajal comentó: “Salva debutando en TikTok”, acompañado de varios emojis. El creador de contenido paisa se ha caracterizado en redes sociales por su personalidad abierta y alegre, rasgos que con frecuencia también resalta en su hijo.

En distintas publicaciones y entrevistas, Carvajal ha expresado el orgullo que siente por Salvador, a quien describe como un niño espontáneo, divertido y entusiasta, pese a su corta edad.

Mateo Carvajal muestra un video de Salvador, su hijo, bailando una canción de Altafulla.
Mateo Carvajal muestra un video de Salvador, su hijo, bailando una canción de Altafulla / Foto de Canal RCN

En distintas ocasiones, Mateo Carvajal ha hablado sobre su rol como padre y la importancia de formar en Salvador una personalidad auténtica que le permita crecer como un niño feliz. Además, ha revelado que también le inculca valores como la disciplina, motivándolo a participar en maratones de hasta cinco kilómetros.

