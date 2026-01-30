Karina García se molestó y pidió que no la relacionen más con Altafulla
Karina García se pronunció tras su ruptura con Altafulla y las críticas que ha recibido por su relación con Kris R.
La influenciadora Karina García rompió el silencio sobre los comentarios que recibe constantemente donde le siguen recordando su romance con Altafulla tras su nuevo romance con Kris R.
¿Karina García no quiere que la vinculen más con Altafulla?
En el programa 'Qué hay pa' dañar', donde Karina García es panelista con Roberto Velásquez y Néstor Parra, la influenciadora comenzó a recibir varios mensajes en los que le mencionaron a Altafulla y juzgaron su relación con el artista Kris R, la cual confirmó recientemente.
Tras los comentarios que recibió, la paisa decidió ponerles un freno y hacer un llamado para que no la vinculen más con Altafulla y superen que esa relación hace parte de su pasado.
"Tiene que entender que las parejas terminan, si ustedes quieren seguir aquí conmigo gracias, voy a seguir dándoles mi esencia, mi energía, mi personalidad, un buen contenido desde el respeto y el amor, de corazón les pido que no me ataquen más con el tema, él tiene su vida y yo tengo la mía, por favor soltemos", expresó.
Detalló que ya han pasado cinco meses desde que no están juntos y en los que cada uno ha construido su propio camino.
Asimismo, resaltó que ella nunca ha revelado las razones por las que ellos terminaron, destacando que nadie sabe las razones reales por las que decidieron darle fin a su relación.
"Yo siempre guardé silencio por respeto porque yo em considero una dama, entonces de corazón no más, suelten ese tema, ustedes no saben por qué se terminó la relación", agregó.
¿Qué dijo Karina García sobre su relación con Kris R?
La influenciadora mencionó que se sentía muy mal de le lanzaran tantas críticas por su nueva relación con Kris R pidiendo que se alegraran por ella y olvidaran definitivamente a Altafulla.
"Tengo hasta ganas de llorar, he recibido muchos at*ques que porque conozco a otra persona y continué con mi vida, ustedes no tienen ni idea por qué se acabó esa relación, nadie lo sabe porque yo no he salido a hablar y él tampoco, entonces ¿me quieren ver feliz o en una relación donde ya no soy feliz? ya", añadió.
