Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El divertido tropiezo de Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar en Tailandia: “Nos tumbaron”

Durante su viaje por el sudeste asiático, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar vivieron una curiosa anécdota al pedir rebaja por un recuerdo.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes
Mario Alberto Yepes bromeó sobre las habilidades de negociación de Caterine Escobar. (Foto del Canal RCN)

En el mundo del entretenimiento y el deporte, pocas parejas han logrado captar la atención con la elegancia y discreción con que lo hacen la talentosa actriz Caterin Escobar y el eterno capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

Artículos relacionados

La pareja, que se conoció durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Tailandia. Sin embargo, no todo ha sido sol y templos budistas; el exfutbolista no dejó pasar la oportunidad de revelar un divertido incidente que puso a prueba las habilidades de negociación de su pareja.

Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2025 (Foto del Canal RCN)
Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2025 (Foto del Canal RCN)

Mario Alberto Yepes aseguró que a Caterin Escobar "Le falta calle"

A través de sus historias de Instagram, Caterine y Yepes compartieron con sus seguidores una anécdota que rápidamente se volvió viral. Mientras recorrían los coloridos mercados locales, Caterine se antojó de un souvenir: una figura decorativa en forma de elefante, símbolo icónico del país asiático.

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en una lección de economía,la vendedora pidió 1,000 Baht tailandeses (aproximadamente 110,000 pesos colombianos), pero Caterine, intentando aplicar sus artes de persuasión, logró que la vendedora bajara el precio a 800 Baht; no obstante, solo unos pasos más adelante, en el negocio vecino, preguntaron por el mismo elefante y, para sorpresa de la pareja, el precio base, era de 750 Baht.

Entre risas, Mario Alberto aseguró que los "tumbaron” y no pudo evitar bromear sobre el instinto negociador de la actriz, asegurando con humor que a Caterine "le falta calle" para enfrentarse a la dinámica de los mercados internacionales, donde el regateo es casi una disciplina olímpica.

Artículos relacionados

El romance de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sigue fortaleciéndose

Más allá del divertido percance con el elefante, la pareja se ha mostrado más unida que nunca. Han compartido postales desde Bangkok y las islas del sur, demostrando que la química entre la protagonista de grandes producciones colombianas y el exfutbolista está en su mejor momento.

Mario Alberto Yepes, siempre recordado por su liderazgo en la cancha, parece haber encontrado en Caterine a la compañera ideal para esta nueva etapa de su vida, donde los estadios han sido reemplazados por aventuras en todo el mundo.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara se muestra esperando TransMilenio Paola Jara

Paola Jara sorprende al mostrarse esperando TransMilenio con su hija Emilia

Paola Jara desata revuelo en redes sociales tras compartir foto en la que parece estar esperando TransMilenio con Emilia.

Valentino Lázaro cambión de look Valentino Lázaro

Valentino Lázaro cambió de look en La casa de los famosos: Yina Calderón reaccionó

Valentino Lázaro decidió hacerse un look inspirado en Dragon Ball en La casa de los famosos Colombia y Yina Calderón reaccionó.

Luisa Fernanda W hizo una reflexión alrededor de las críticas que ha recibido por su contenido. (Jason Koerner / Getty Images via AFP) Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W le respondió a quiénes critican su estilo de vida: “respeto mi proceso”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W dejó una reflexión para sus haters donde menciona que las criticas no definen la persona que es.

Lo más superlike

Sara Uribe envía mensaje de reflexión. Sara Uribe

Sara Uribe envía un contundente mensaje a los padres para que estén pendientes de sus hijos

Durante el brunch de los nominados y tras escuchar la historia de Juanse Laverde, Sara Uribe les pide a los padres controlar lo que hacen sus hijos.

Karol G dejó curioso mensaje en redes Karol G

Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo