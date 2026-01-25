En el mundo del entretenimiento y el deporte, pocas parejas han logrado captar la atención con la elegancia y discreción con que lo hacen la talentosa actriz Caterin Escobar y el eterno capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

La pareja, que se conoció durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Tailandia. Sin embargo, no todo ha sido sol y templos budistas; el exfutbolista no dejó pasar la oportunidad de revelar un divertido incidente que puso a prueba las habilidades de negociación de su pareja.

Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2025 (Foto del Canal RCN)

Mario Alberto Yepes aseguró que a Caterin Escobar "Le falta calle"

A través de sus historias de Instagram, Caterine y Yepes compartieron con sus seguidores una anécdota que rápidamente se volvió viral. Mientras recorrían los coloridos mercados locales, Caterine se antojó de un souvenir: una figura decorativa en forma de elefante, símbolo icónico del país asiático.

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en una lección de economía,la vendedora pidió 1,000 Baht tailandeses (aproximadamente 110,000 pesos colombianos), pero Caterine, intentando aplicar sus artes de persuasión, logró que la vendedora bajara el precio a 800 Baht; no obstante, solo unos pasos más adelante, en el negocio vecino, preguntaron por el mismo elefante y, para sorpresa de la pareja, el precio base, era de 750 Baht.

Entre risas, Mario Alberto aseguró que los "tumbaron” y no pudo evitar bromear sobre el instinto negociador de la actriz, asegurando con humor que a Caterine "le falta calle" para enfrentarse a la dinámica de los mercados internacionales, donde el regateo es casi una disciplina olímpica.

El romance de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sigue fortaleciéndose

Más allá del divertido percance con el elefante, la pareja se ha mostrado más unida que nunca. Han compartido postales desde Bangkok y las islas del sur, demostrando que la química entre la protagonista de grandes producciones colombianas y el exfutbolista está en su mejor momento.

Mario Alberto Yepes, siempre recordado por su liderazgo en la cancha, parece haber encontrado en Caterine a la compañera ideal para esta nueva etapa de su vida, donde los estadios han sido reemplazados por aventuras en todo el mundo.