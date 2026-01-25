Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino cree que su apoyo a Tebi Bernal podría costarle una ‘funa’ en La casa de los famosos

Tras una broma que se salió de control por parte de Nicolás Arrieta, Valentino habla con Tebi Bernal y liman asperezas ante de la eliminación.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
El acercamiento entre Valentino y Tebi Bernal tiene al influencer preocupado por el qué dirán en La casa de los famosos (Fotos del Canal RCN)
La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia no deja de sorprender a los seguidores de la telenovela de la vida real, y en el centro del huracán se encuentra Valentino Lázaro.

El creador de contenido, quien recientemente fue señalado por sus propios compañeros en el "Brunch de los Nominados" como el participante más "falso" de la casa, ha protagonizado un inesperado giro en su forma de juego al acercarse a uno de sus principales rivales: Tebi Bernal.

Este acercamiento surge tras una tensa situación provocada por una broma de Nicolás Arrieta que, según los habitantes, se salió de control. El incidente generó un clima de hostilidad que afectó directamente a Tebi, llevando a Valentino a tomar una decisión que ha dejado a muchos cuestionando sus verdaderas intenciones.

Un puente de paz entre Valentino y Tebi Bernal antes de la eliminación

En un gesto que pocos esperaban, Valentino decidió limar asperezas con Tebi Bernal. Antes de la crucial gala de eliminación, Valentino se acercó al deportista para escucharlo y manifestarle su apoyo moral. Esta acción marca un contraste radical con las dinámicas de días anteriores, donde ambos habían mantenido una distancia evidente.

Nicolás Arrieta, Valentino Lázaro y Tebi Bernal
Una broma que se salió de control entre Valentino, Nicolás Arriesta y Tebi Bernal tiene la convivencia al límite. (Fotos del Canal RCN)

Valentino justificó su actitud basándose en su intención principal de mantener un ambiente sano dentro de la casa, independientemente de las diferencias estratégicas. Además, el creador de contenido dedicó tiempo a entender la posición de Tebi tras el malentendido con Arrieta.

“Quiero que sepas que, así como yo, siendo amigo de Nico, pude notar que no fuimos tan justos. Hoy muestra lo que sientes… espero y anhelo verte entrar por ahí”.

Valentino cree que su acercamiento con Tebi Bernal puede costarle una ‘funa’ en redes sociales

Sin embargo, el propio Valentino es consciente de cómo podrían percibirse sus movimientos desde el exterior. El participante le confesó a Johanna Fadul que este gesto de apoyo podría pasarle factura con sus seguidores, ya que muchos podrían interpretarlo como una movida “conveniente”, a lo que Johanna le responde “¿por hipócrita?”.

"Yo siento que no es ser hipócrita, yo no soy amigo de él por decirle eso", defendió Valentino, consciente de que sus acciones podrían malinterpretarse afuera.

Con la gala de eliminación a la vuelta de la esquina, queda la duda de si este acto de reconciliación será suficiente para cambiar la percepción del público o si, por el contrario, reforzará la etiqueta de estratega que sus compañeros le han impuesto.

 

