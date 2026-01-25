Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W le respondió a quiénes critican su estilo de vida: “respeto mi proceso”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W dejó una reflexión para sus haters donde menciona que las criticas no definen la persona que es.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Luisa Fernanda W hizo una reflexión alrededor de las críticas que ha recibido por su contenido. (Jason Koerner / Getty Images via AFP)
Luisa Fernanda W hizo una reflexión alrededor de las críticas que ha recibido por su contenido. (Jason Koerner / Getty Images via AFP)

En el complejo mundo del entretenimiento digital, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y resiliencia como el de Luisa Fernanda W. La creadora de contenido antioqueña, que inició su camino en las redes sociales hace más de una década con videos de comedia y retos, ha logrado un crecimiento personal, del que se siente orgullosa.

Artículos relacionados

Hoy, Luisa no es solo una "influencer"; es una referente de estilo de vida y moda. Su contenido ha dado un giro de 180 grados, enfocándose en la sofisticación, el lujo silencioso y la curaduría de outfits que la han llevado a las pasarelas y eventos más exclusivos de la industria. Sin embargo, este cambio no ha estado exento de críticas.

Luisa Fernanda W es un espejo para sus críticos: "Evolucionar no es perder el rumbo"

A pesar de su éxito, el "hate" digital sigue tocando a su puerta. Recientemente, la empresaria decidió poner un alto a quienes cuestionan constantemente su apariencia, su cabello o sus elecciones de vestuario. A través de un post, Luisa compartió una profunda reflexión que sirve como manifiesto para su nueva etapa:

"Las críticas sobre mi pelo, mis outfits o mi trabajo no hablan de mí. Hablan del lugar desde donde mira quien opina. Cuando te expones, inevitablemente te conviertes en un espejo: algunos se ven reflejados, otros se incomodan. Y está bien".

Con estas palabras, Luisa dejó claro que no gasta energía en defenderse de comentarios destructivos, sino en entender la psicología detrás del juicio ajeno. "Cambiar, experimentar, evolucionar y expresarte no es perder el rumbo, es tener uno propio", concluyó, reafirmando que su identidad actual es fruto de una búsqueda personal y profesional consciente.

 

Luisa Fernanda W cuida de su estabilidad y familia

Más allá de las cámaras y los flashes, el equilibrio de Luisa Fernanda W tiene nombres propios: Pipe Bueno, Máximo y Domenic. Su relación con el cantante de música popular se ha consolidado como una de las más estables y admiradas de la farándula colombiana. Juntos han construido no solo una familia, sino un equipo empresarial sólido.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más estables del entretenimiento digital. (Foto del canal RCN)
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más estables del entretenimiento digital. (Foto del canal RCN)

La faceta de Luisa como madre ha sido el motor principal de su transformación. La estabilidad que proyecta junto a sus hijos y su pareja parece ser el escudo que le permite navegar las tormentas de las redes sociales con una calma envidiable. Para ella, la moda es una forma de expresión, pero su hogar es la base que le permite seguir experimentando sin miedo al "qué dirán".

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara se muestra esperando TransMilenio Paola Jara

Paola Jara sorprende al mostrarse esperando TransMilenio con su hija Emilia

Paola Jara desata revuelo en redes sociales tras compartir foto en la que parece estar esperando TransMilenio con Emilia.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes Caterin Escobar

El divertido tropiezo de Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar en Tailandia: “Nos tumbaron”

Durante su viaje por el sudeste asiático, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar vivieron una curiosa anécdota al pedir rebaja por un recuerdo.

Valentino Lázaro cambión de look Valentino Lázaro

Valentino Lázaro cambió de look en La casa de los famosos: Yina Calderón reaccionó

Valentino Lázaro decidió hacerse un look inspirado en Dragon Ball en La casa de los famosos Colombia y Yina Calderón reaccionó.

Lo más superlike

Sara Uribe envía mensaje de reflexión. Sara Uribe

Sara Uribe envía un contundente mensaje a los padres para que estén pendientes de sus hijos

Durante el brunch de los nominados y tras escuchar la historia de Juanse Laverde, Sara Uribe les pide a los padres controlar lo que hacen sus hijos.

Karol G dejó curioso mensaje en redes Karol G

Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo