Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra tras revelar curiosa foto suya

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró cómo se vería si fuera hombre y las comparaciones no se hicieron esperar.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra
Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra. (Fotos Canal RCN y AFP: Mireya Acierto)

Luisa Fernanda W constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y contenidos con los que siempre da de qué hablar.

¿Cómo se vería Luisa Fernanda W si fuese hombre? La influenciadora lo mostró

La inteligencia artificial se ha vuelto parte del día a día de las personas y su capacidad creativa ha dado paso a la generación de imágenes y versiones digitales de uno mismo. Una muestra de ello es el caso de Luisa Fernanda W.

La paisa decidió sumarse a una tendencia digital y publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece transformada en versión masculina.

La influenciadora mostró su versión de hombre con barba y cabello peinado en forma de copete, una versión que hizo reflexionar a Luisa sobre si le gustaría o no estar con un hombre así.

¿Será que yo saldría con mi versión masculina? Yo digo que sí.

La influenciadora analizó la imagen y empezó a describir cómo sería la personalidad y forma de ser de ella si fuese hombre, dejando claro que no sería alguien coqueto o enamoradizo.

Definitivamente yo sería un tipo serio, parado en mi raya, trabajador, no le tiraría el perro a cualquiera, siento que eso me bajaría demasiados puntos.

El tierno reclamo de Luisa Fernanda W a su hijo quedó grabado en video
Luisa Fernanda W mostró cómo se vería en versión hombre. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al ver su versión masculina?

La influenciadora aseguró que su versión de hombre sería un hombre ejemplar que se daría su lugar y que sería respetuoso con todas las mujeres.

Quizás sería un tipo que tendría su noviecita, o si yo estuviera soltero sería súper respetuoso con todas las niñas, pero no sería de ser un coqueto.

Luisa Fernanda W dejó claro que le encantó su versión masculina y que si ella lo conociera estando soltera tendría una relación con él porque le gustaba bastante.

De pronto sería un coqueto natural con carisma. Quizás yo sí saldría con mi versión masculina, además, que está como guapo, lo mantendría vestidito bien.

¿Por qué comparan a Luisa Fernanda W con Sebastián Yatra?

La fotografía llamó rápidamente la atención de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios cargados de humor y sorpresa.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue que muchos usuarios coincidieron en que el resultado guardaba un notable parecido con el cantante Sebastián Yatra, comparación que se volvió viral en cuestión de horas.

Para muchos las facciones y el estilo que le arrojó a Luisa Fernanda W la inteligencia artificial se parece o tiene varios rasgos del cantante de pop.

Hasta el momento Luisa Fernanda W no se ha pronunciado ante estas comparaciones que ha generado su versión como hombre.

