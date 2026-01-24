Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz inédita foto del último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reveló la emotiva foto de su último viaje junto al cantante.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez en el Megaland.
Hermana de Yeison Jiménez reveló foto del último viaje junto al cantante. Foto | Canal RCN.

L

a muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción entre sus seguidores y familiares, y con el pasar de los días salen imágenes y mensajes que el artista dejó antes de su trágico fallecimiento el pasado 10 de enero.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia?

El cantante oriundo de Manzanares, Caldas, siempre se mostró como una persona entregada a su familia, especialmente a su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

Sin embargo, sus hermanos y padres también eran una de sus prioridades y en el escaso tiempo libre que tenía buscaba la manera de compartir con ellos y hacer viajes soñados.

Precisamente, una de sus hermanas, Lina Jiménez, reveló en la jornada del 24 de enero una emotiva fotografía que se tomaron en lo que al parecer fue su último viaje juntos afuera de Colombia, exactamente en París, Francia.

¿Cuál es la foto del último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia afuera de Colombia?

Lina Jiménez era bastante cercana a su hermano Yeison Jiménez, con quien compartía algunos temas empresariales por lo que podían pasar más tiempo juntos.

La hermana del cantante en medio de su dolor ha compartido detalles y fotos de recuerdos de sus vivencias y una de estas fue la de ese último viaje a Europa, un país que ambos habían soñado con conocer desde pequeños.

En la foto compartida por Lina se les ve en una de las maravillas de Francia, la Torre Eiffel. Allí se mostraban sonrientes Lina, Yeison y otros seres queridos que los acompañaron en este viaje soñado.

Lina colocó un corazón y unas manos rezando junto a la imagen, demostrando así que en medio de su duelo estos recuerdos la reconfortan y la hacen recordar con mucho amor a su hermano.

Como era de esperarse esta foto compartida por Lina Jiménez ha empezado a ser compartida en diferentes portales de entretenimiento en donde muchos seguidores del artista caldense se han mostrado conmovidos y le han enviado mensajes de fortaleza a ella y a su familia en este momento tan complejo tras la partida del artista de música popular.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra tras revelar curiosa foto suya

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró cómo se vería si fuera hombre y las comparaciones no se hicieron esperar.

Impactante video del velorio de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

Sale a la luz video en el que, según internautas, se manifiesta el fantasma de Yeison Jiménez moviendo su foto con intensidad.

Quién es el cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe Sara Uribe

Él es el famoso cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe sostuvo una larga relación con un famoso cantante de vallenato antes de su relación con Freddy Guarín, papá de su hijo.

Lo más superlike

El beso que involucra a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Mariana Zapata reveló que le dieron un beso, ¿nace un romance en La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata le contó el galón a Beba, en donde relató que uno de sus compañeros le dio un piquito en La casa de los famosos.

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo