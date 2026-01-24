Sale a la luz inédita foto del último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia

L

a muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción entre sus seguidores y familiares, y con el pasar de los días salen imágenes y mensajes que el artista dejó antes de su trágico fallecimiento el pasado 10 de enero.

¿Cuál fue el último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia?

El cantante oriundo de Manzanares, Caldas, siempre se mostró como una persona entregada a su familia, especialmente a su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

Sin embargo, sus hermanos y padres también eran una de sus prioridades y en el escaso tiempo libre que tenía buscaba la manera de compartir con ellos y hacer viajes soñados.

Precisamente, una de sus hermanas, Lina Jiménez, reveló en la jornada del 24 de enero una emotiva fotografía que se tomaron en lo que al parecer fue su último viaje juntos afuera de Colombia, exactamente en París, Francia.

¿Cuál es la foto del último viaje de Yeison Jiménez junto a su familia afuera de Colombia?

Lina Jiménez era bastante cercana a su hermano Yeison Jiménez, con quien compartía algunos temas empresariales por lo que podían pasar más tiempo juntos.

La hermana del cantante en medio de su dolor ha compartido detalles y fotos de recuerdos de sus vivencias y una de estas fue la de ese último viaje a Europa, un país que ambos habían soñado con conocer desde pequeños.

En la foto compartida por Lina se les ve en una de las maravillas de Francia, la Torre Eiffel. Allí se mostraban sonrientes Lina, Yeison y otros seres queridos que los acompañaron en este viaje soñado.

Lina colocó un corazón y unas manos rezando junto a la imagen, demostrando así que en medio de su duelo estos recuerdos la reconfortan y la hacen recordar con mucho amor a su hermano.

Como era de esperarse esta foto compartida por Lina Jiménez ha empezado a ser compartida en diferentes portales de entretenimiento en donde muchos seguidores del artista caldense se han mostrado conmovidos y le han enviado mensajes de fortaleza a ella y a su familia en este momento tan complejo tras la partida del artista de música popular.