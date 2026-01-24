Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jenny López rompió el silencio y reveló la verdad de su relación con Jhonny Rivera

Jenny López sorprendió a sus seguidores al contar la verdadera razón por la que se casará con Jhonny Rivera.

Paula Orjuela Quevedo
Jenny López habla de su boda con Jhonny Rivera
Jenny López aclara los rumores y revela la verdad detrás de su relación con Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Una de las parejas más sonadas en la farándula colombiana es la de Jhonny Rivera y Jenny López, quienes todavía reciben críticas por su relación, debido a que el cantante es mayor que ella.

Aunque ese ya no es un tema de conversación, hablando de la edad, la joven artista ha recibido varias críticas y cuestionamientos porque según los internautas, ella está por interés con su prometido.

Pese a los comentarios, la pareja de enamorados siempre se ha dejado ver lo bien que están y por eso mismo, es que se van a casar, pues la ceremonia está cada vez más cerca, pero antes, López reveló la verdadera razón por la cual se casará con Jhonny.

¿Jenny López reveló la verdad de su relación con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jenny López rompió el silencio y les contó a sus seguidores toda la verdad sobre su relación con Jhonny Rivera.

En su video publicado en horas de la tarde de este sábado 24 de enero, la joven artista mostró y contó que está con Jhonny por una moto, o sea, respondió a quienes la han llamado interesada.

enny López sorprende al contar el verdadero motivo por el que se va a casar con Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Claramente, ella hizo esta confesión con mucha gracia y, de hecho, etiquetó a Jhonny Rivera su publicación, en la cual, se ven a los dos cantantes sobre una pequeña moto en Puerto Rico, Caquetá.

¿Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron?

En noviembre de 2025, Jenny López tuvo que salir en redes sociales a aclarar que no se había casado todavía con Jhonny Rivera, pues se comprometieron pocas semanas antes y dijo que, estaban circulando fotos de su supuesta boda, pero estas fueron creadas con AI.

Por eso mismo, la artista dijo que su matrimonio será en febrero de este año y precisamente, ha revelado detalles sobre su ceremonia en la que dará el sí.

Jenny López revela detalles de su boda. (Foto: Freepik)

¿Cuáles detalles ha revelado Jenny López sobre su boda con Jhonny Rivera?

Jenny López ha contado varios detallitos sobre su matrimonio con Jhonny Rivera, mencionando la fecha en la que estarán el altar y así mismo, que no será una fiesta muy “pomposa”, sino algo mucho más sencillo.

Por esto mismo, dijo en esta semana que hasta ahora estaban entregando invitaciones, pero les faltaba ajustar más detalles que, aunque sea algo tranquilo, lleva tiempo organizar todo.

