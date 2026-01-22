¿Jhonny Rivera se casó?, esto es lo que reveló Jenny López sobre su matrimonio

La relación de Jhonny Rivera y Jenny López es una de las más seguidas en Colombia, pues es una de las parejas de la farándula criolla que más conversación ha generado, debido a la diferencia de edad de los dos artistas.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

Sin embargo, aunque en un inicio se generó un gran revuelo en redes sociales cuando se confirmó que el cantante de música popular sostenía un noviazgo con la joven corista, a la actualidad, la pareja de enamorados se ganaron el amor de sus seguidores.

Es por eso que, los fanáticos de los cantantes están muy pendientes de su relación y preguntan por los detalles de su boda.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

¿Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron?

En noviembre de 2025, Jenny López tuvo que aclarar que no se había casado con Jhonny Rivera, pues en redes sociales circulaban fotos de su supuesto matrimonio, pero la joven aclaró que esas imágenes eran creadas con inteligencia artificial.

Jenny López aclaró rumores y contó cómo va su matrimonio. (Foto: Freepik)

Así mismo, confesó que cuando esto pasara, ella misma lo anunciaría, por eso, en estos meses, Jenny ha hablado con la verdad y ha revelado detallitos sobre los preparativos de su boda.

Por su lado, Jhonny no ha mencionado mucho sobre el tema, ya que quien más ha recibido preguntas sobre el matrimonio, ha sido López.

¿Qué detalles se saben sobre el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

De acuerdo con Jenny López, la joven reveló a través de sus redes sociales cómo han avanzado los preparativos de su boda con Jhonny Rivera.

Artículos relacionados Jhonny Rivera El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

La cantante le respondió a una seguidora que van bien, pero un poco tarde debido al tiempo; dijo que han tenido mucho trabajo y aunque no será una fiesta “pomposa”, sí requiere de mucho detalle.

Así mismo, dijo López que en esta semana empezarán a enviar las tarjetas de invitación del matrimonio, pero en resumen van muy bien.

Esto fue lo que Jenny López contó sobre su boda con Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN- Freepik)

¿Cuándo será el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

Hace dos meses, Jenny López reveló que su matrimonio será en febrero de este año, o sea, ya casi, por eso dijo que les ha cogido la tarde, ya que están encima a la fecha de su boda.

Aunque en esta ocasión no dijo nada sobre el día de dar el sí, se supone que conservarían el mes para casarse.