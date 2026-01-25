Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro es considerado el más ‘falso’ de La casa de los famosos Colombia

Los participantes no se callaron nada en el Brunch de los nominados y dejaron claro quién es el más falso de La casa de los famosos.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Valentino Lazaro es considera el más falso de La casa de los famosos.
Durante el brunch de los nominados, los participantes mencionaron que Valentino no es de fiar. (Foto del Canal RCN)

¡La convivencia está al rojo vivo en la casa más famosa del país! Como es costumbre en La Casa de los Famosos Colombia, los domingos no solo traen el aroma del café matutino, sino también el sabor amargo de la incertidumbre y la confrontación en el brunch de los nomindos.

El reciente Brunch de los Nominados dejó claro que las alianzas son frágiles y que la convivencia ha empezado a desgastar las máscaras de los participantes. En esta ocasión, la mesa estuvo servida para Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes compartieron un último banquete antes de enfrentarse al veredicto del público.

Los nominados de La casa de los famosos revelaron quién es el más falso

Luego de contestar varias preguntas planteadas por el Jefe, uno de los momentos más álgidos del encuentro llegó cuando se lanzó una pregunta que no admite respuestas a medias ni tibias: ¿Quién es el persona más falsa de esta casa y por qué?

Valentino Lázaro y otros participantes fueron los más mencionados en el Brunch de los famosos. (Foto del Canal RCN)
Aunque el ambiente intentaba mantenerse cordial, los dardos no tardaron en volar; Mariana Zapata no dudó en señalar a Marilyn Patiño. Según Mariana, la actriz ha mostrado facetas que no coinciden con su actitud real dentro de la competencia, calificándola como la más falsa del grupo. Por su parte, Alexa Torrex apuntó sus críticas hacia Eidevin López, argumentando que su comportamiento parece responder más al de una persona conveniente.

Valentino Lázaro se lleva el título del “más falso de la casa”

Sin embargo, el nombre que resonó con una fuerza casi unánime fue el de Valentino Lázaro. La mayoría de los nominados coincidieron en que el creador de contenido es quien mejor ha sabido ocultar sus verdaderas intenciones, ganándose el título del "más falso" en lo que va de temporada.

Juanse Laverde mencionó que Valentino fue de los participantes que más lo criticó, pero al estar dentro de la casa le dijo que “quería ser su amigo”; Renzo, confirma que lo ve como alguien que “manipula mentes”, pensamiento que también comparte Tebi Bernal.

Esta noche, un participante se despide de La casa de los famosos

La placa de nominados es extensa y el riesgo es alto. Con figuras tan queridas como Sara Uribe, Mariana Zapata y talentos como Alexa Torres, Renzo Meneses, Tebi Bernal Juanse Laverde y Juan Palau en la cuerda floja, los fans se encuentran divididos.

Hoy, domingo 25 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN, conoceremos al segundo eliminado de esta tercera temporada. La salida de un integrante no solo reducirá el grupo, sino que reconfigurará las estrategias de los equipos que ya empiezan a marcar territorio.

