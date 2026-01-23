Sara Uribe confrontó a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia: así reaccionó

La tensión ha empezado a aumentar en La casa de los famosos Colombia 3 con el pasar de los días y las diferentes actividades que han tenido que hacer los participantes.

¿Qué pasó entre Sara Uribe y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

En una reciente dinámica "El banquillo de los famosos" los participantes pudieron desahogarse y decirles a sus compañeros lo que pensaban de ellos, un espacio para limar asperezas y de reconciliación.

Sin embargo, varios de los habitantes lo aprovecharon para confrontar y recriminar algunos actos o comentarios a sus compañeros, muestra de esto fue Sara Uribe en el turno de Valentino Lázaro.

Sara se paró al frente de Valentino y le expresó lo que ella admiraba y también temía de él, dejando claro que no le tiene nada de confianza.

Me encantaría ser igual de fuerte a ti, levantarme al otro día y saludarte como si nada, quizás contarte mi vida, ser oportuna con algún comentario, pero mi arma más poderosa ha sido el silencio.

Sara Uribe arremetió contra Valentino Lázaro. (Foto | Canal RCN)

¿Qué le dijo Sara Uribe a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe le confesó a Valentino que, aunque ha intentado darle el beneficio de la duda e intentar conocerlo más allá de su personaje ha sido imposible para ella.

La modelo antioqueña le aseguró que no ha podido conectar con él debido a que le recuerda a personas que le hicieron daño en su pasado.

Me he encontrado con personas como tú que me han destruido muchísimo, con g*lpes, psicológicamente, espiritualmente y que estoy viva de milagro.

La antioqueña también le aseguró que no se atrevía ni a saludarlo porque sentía que él podría dañar su confianza y hacerle daño.

Por esa razón no me atrevo a darte ni un saludo porque me da miedo que me vuelva a hacer daño

Sin embargo, aunque parecía que ahí quedaría la cosa, Sara decidió cerrar su confesión con una fuerte frase en donde le recalcó a Valentino lo que más le molesta de él.

Tú mayor fortaleza es ser fuerte, pero tu mayor debilidad es maltratar a la gente.

En esta misma dinámica otros participantes también se sacaron varias espinitas guardadas, algunos de ellos fueron Juanse Laverde, Beba, Alejandro Estrada y Valentino.

