Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Emotivo mensaje del hijo de Sara Uribe en La Casa de los Famosos hizo llorar a varios participantes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3
Sara Uribe emociona a todos en La Casa de los Famosos con el tierno mensaje de su pequeño hijo. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala de la noche del 23 de enero de 2026, se vivió un emotivo momento con el hijo de Sara Uribe, que provocó que casi todos los participantes lloraran en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué el mensaje del hijo de Sara Uribe generó llanto en La casa de los famosos Colombia?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán se dirigieron directamente a Sara Uribe y le preguntaron sobre su día especial, desatando el llanto de inmediato de Sara al contar que su hijo Jacobo estaba cumpliendo años.

“Lo extraño mucho”, dijo Sara, mientras enviaba un emotivo mensaje para su hijo y le decía cuánto lo extrañaba y esperaba que le hubiera llegado la sorpresa que le había organizado antes de ingresar a La casa más famosa.

Marcelo y Carla le expresaron también unas palabras conmovedoras y le contaron sobre la sorpresa que le tenía preparada toda la producción:

“Tenemos este pequeño detalle para ti”, lo que generó una reacción inmediata en Sara, llorando desconsoladamente.

¿Qué dijo Jacobo, el hijo de Sara Uribe, en vivo en La casa de los famosos Colombia?

En un video, el pequeño Jacobo dijo: “Mami, te amo”, mientras corría en un parque de inflables.

Contó que había disfrutado el regalo que le dejó Sara y que celebró su cumpleaños con sus amigos.

También agregó: “Mami, háblale a la cámara, que yo siempre te escucho”, asegurando que la veía todo el tiempo y que afuera todo estaba bien y que su amor por ella era infinito.

Por supuesto que el video generó una ola de reacciones para quienes son papás y mamás en La casa de los famosos Colombia, en el que se vio a Juanda Caribe y a Marilyn Patiño muy afectados al recordar a sus hijos.

Y es que, antes de la gala, Marilyn ya había llorado al recordar a sus hijos, al igual que Manuela, quien también expresaba hace poco lo difícil que era estar separada de su pequeña. Sara, por su parte, había dicho que hoy sería un día complicado al estar sin Jacobo en su cumpleaños.

