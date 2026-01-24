Valentino Lázaro y Juanse Laverde tuvieron tenso cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

La tranquilidad y paz en La casa de los famosos Colombia 3 parece haber llegado a su final y ya empiezan a nacer rivalidades.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Con el pasar de los días los participantes de La casa de los famosos Colombia han empezado a tener rivalidades y muestra de esto son Valentino Lázaro y Juanse Laverde.

Precisamente, esto quedó demostrado en una reciente dinámica dentro de la competencia en donde el Jefe puso a improvisar a todos los participantes en unas batalles de freestyle.

Cuando llegó el turno de Juanse, el joven cantante no perdió la oportunidad para subir a Valentino a tarima para despacharse hacia él y lanzarle sus pullas.

Tú no eres confiable, manipulador, desde que te conozco eres un traidor.

Juanse Laverde le expresó delante de todos a Valentino que para él no era confiable y que así tratara de venderse así en el reality pronto se le iba a caer su máscara.

Lo que no sabe se lo inventa, viniste a la casa con cara angelito, a mí no me engaña eres un diablito.

Juanse Laverde y Valentino Lázaro tuvieron cruce en La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro a las pullas de Juanse Laverde?

Valentino Lázaro no se quedó callado ante las pullas de Juanse Laverde y también tomó el micrófono para responderle a través de la improvisación.

El influenciador le respondió al cantante que así él asegurara que lo conocía de antes del reality, él lo había visto pocas veces, pero que estas ocasiones habían sido suficientes para guardarle varios secretos.

Precisamente, el influenciador le sacó a la luz una supuesta infidencia que tenía de él de un viaje a México, por lo que le advirtió de no seguir molestándolo con sus comentarios.

Yo solo te había visto tres veces, la historia no es como tú la cuentas a veces, si quieres te hablo de México para empezar, tienes engañada a toda la gente, dices que traiciono, si quieres te tiro datos de Matías Ochoa.

Como era de esperarse este rifirrafe entre Juanse y Valentino no pasó por desapercibido y dejó a varios de sus compañeros en shock, sin embargo, muchos los aplaudieron por haber cumplido con la dinámica de improvisación.

Este cruce ha provocado opiniones divididas en redes sociales, por un lado, muchos han aplaudido a Juanse Laverde por no quedarse callado antes las constantes pullas de Valentino en lo que va del reality.