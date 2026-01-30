Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

El mundo del entretenimiento atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido productor mexicano, cuya trayectoria dejó una huella importante en la industria audiovisual del país.

La noticia generó múltiples reacciones entre colegas, artistas y seguidores que durante años siguieron de cerca su trabajo detrás de cámaras.

El deceso fue dado a conocer por su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde compartieron detalles del momento y agradecieron el acompañamiento recibido durante el proceso de la enfermedad.

¿Quién fue el reconocido productor mexicano que falleció?

Se trata de Pedro Torres, uno de los productores y directores más influyentes del entretenimiento mexicano.

La familia confirmó su fallecimiento mediante un mensaje en el que señalaron que Pedro “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de paz, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

En el mismo comunicado, los familiares expresaron su gratitud por las muestras de apoyo recibidas en los últimos meses, cuando el productor atravesaba una etapa compleja de salud. Asimismo, solicitaron comprensión y respeto ante el difícil momento que enfrentan como familia.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”, señalaron.

Falleció el productor mexicano Pedro Torres. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Pedro Torres?

Pedro Torres enfrentaba desde hace varios años una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A pesar del diagnóstico, el productor se mantuvo activo durante el mayor tiempo posible y contó con el acompañamiento constante de su familia.

Meses atrás, su hijo Pedro Antonio Torres había hablado públicamente sobre el estado de salud de su padre, asegurando que se encontraba estable dentro de lo que permitía la enfermedad. En ese momento, explicó que Pedro Torres estaba tranquilo y que, incluso, continuaba involucrado en proyectos creativos.

“Es una cosa muy difícil para todos. Es doloroso, pero la vida también te da, te quita [...] Pero tienes que tomarla y aceptarla como es”, expresó entonces, dejando ver la fortaleza con la que la familia enfrentaba la situación.

Pedro Torres falleció por complicaciones de su enfermedad ELA. (Foto FreePik)

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres fue un productor y director mexicano que se consolidó como una figura clave en el mundo de la publicidad, la televisión y el entretenimiento. Durante más de 15 años desarrolló una carrera sólida en el medio audiovisual, destacándose por su visión creativa y su capacidad para innovar en distintos formatos.

A lo largo de su trayectoria dirigió videoclips que hoy son considerados icónicos para artistas como Luis Miguel, Julio Iglesias y Amanda Miguel, entre muchos otros. Su trabajo visual marcó una época dentro de la industria musical latinoamericana.

Además, estuvo al frente de exitosas producciones de ficción como la telenovela “Corona de lágrimas”, y más adelante se convirtió en uno de los responsables de llevar a la televisión mexicana formatos de gran impacto, como el reality “Big Brother”, que cambió la manera de hacer entretenimiento en el país.

Su legado permanece en cada proyecto que ayudó a construir y en la influencia que dejó en generaciones de creadores del medio audiovisual mexicano.