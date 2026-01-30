Hija de Manuela Gómez enterneció con su reacción al verla en la pantalla del TV

Samantha, la hija de Manuela Gómez, derritió de ternura a miles de fanáticos de La casa de los famosos Colombia tras sus felicitaciones de cumpleaños a la empresaria.

¿Cómo felicitó la hija de Manuela Gómez a la empresaria en su cumpleaños?

A través de la cuenta de Instagram de Manuela, donde suma miles de seguidores, se compartió una grabación en la que se ve a la pequeña con su papá, el influenciador Juan Pablo, expareja de la participante de La casa de los famosos Colombia.

En el video la niña está viendo a Manuela Gómez por la pantalla y allí ella la llama constantemente.

Con globos en manos y cantando "el feliz cumpleaños", la felicitó desde la distancia.

"Te amo mamá, aquí voy a estar esperándote, sigue cumpliendo nuestros sueños. Te amo y feliz cumpleaños", escribieron en la descripción de la publicación.

Por su parte, Juan Pablo comentó la publicación agregando: "Celebrando el cumpleaños de mamá a distancia. Un lindo recuerdo".

Tras la revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde las llenaron de halagos y mensajes de cariño en la que destacaron la gran relación que hay entre ellas y lo mucho que se notan que se quieren.

Además, aprovecharon para felicitar a Manuela Gómez en su cumpleaños y que cuando salga del reality pueda tener la oportunidad de ver todos los mensajes de cariño que le brindaron en esta fecha tan especial.

¿Cómo celebró Manuela Gómez su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe no se olvidó de la fecha de cumpleaños de Manuela Gómez y les obsequió los ingredientes para hacerle una torta a la empresaria en su cumpleaños, de la cual todos disfrutaron; además de tener una pequeña fiesta infantil con la que hicieron sentir muy especial a la influenciadora.

Por ahora, Manuela Gómez sigue dando lo mejor de ella en la competencia, pese a tener algunas diferencias con algunos de sus compañeros, entre ellos con Alexa con quien ha protagonizado algunas discusiones.

Mientras tanto, sus seguidores están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con la empresaria en el juego.