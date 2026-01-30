Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Manuela Gómez enterneció con su reacción al verla en la pantalla del TV

Hija de Manuela Gómez felicitó a la empresaria en su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

Samantha, la hija de Manuela Gómez, derritió de ternura a miles de fanáticos de La casa de los famosos Colombia tras sus felicitaciones de cumpleaños a la empresaria.

Artículos relacionados

¿Cómo felicitó la hija de Manuela Gómez a la empresaria en su cumpleaños?

A través de la cuenta de Instagram de Manuela, donde suma miles de seguidores, se compartió una grabación en la que se ve a la pequeña con su papá, el influenciador Juan Pablo, expareja de la participante de La casa de los famosos Colombia.

manuela gomez feliz en su cumpleaños

En el video la niña está viendo a Manuela Gómez por la pantalla y allí ella la llama constantemente.

Con globos en manos y cantando "el feliz cumpleaños", la felicitó desde la distancia.

"Te amo mamá, aquí voy a estar esperándote, sigue cumpliendo nuestros sueños. Te amo y feliz cumpleaños", escribieron en la descripción de la publicación.

Por su parte, Juan Pablo comentó la publicación agregando: "Celebrando el cumpleaños de mamá a distancia. Un lindo recuerdo".

Tras la revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde las llenaron de halagos y mensajes de cariño en la que destacaron la gran relación que hay entre ellas y lo mucho que se notan que se quieren.

Además, aprovecharon para felicitar a Manuela Gómez en su cumpleaños y que cuando salga del reality pueda tener la oportunidad de ver todos los mensajes de cariño que le brindaron en esta fecha tan especial.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Manuela Gómez su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe no se olvidó de la fecha de cumpleaños de Manuela Gómez y les obsequió los ingredientes para hacerle una torta a la empresaria en su cumpleaños, de la cual todos disfrutaron; además de tener una pequeña fiesta infantil con la que hicieron sentir muy especial a la influenciadora.

manuela gomez recibe mensaje de su hija en su cumpleaños

Artículos relacionados

Por ahora, Manuela Gómez sigue dando lo mejor de ella en la competencia, pese a tener algunas diferencias con algunos de sus compañeros, entre ellos con Alexa con quien ha protagonizado algunas discusiones.

Mientras tanto, sus seguidores están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con la empresaria en el juego.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Yeferson Cossio conmueven. Yeferson Cossio

Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

Jhonny Rivera protagonizó un emotivo momento junto a Yeferson Cossio cuando una fanática no pudo contener las lágrimas.

Así fue la romántica dedicatoria entre Mario Yepes y Caterin Escobar. Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Yepes irradian amor en su viaje: estas palabras se dedicaron

Mario Yepes y Caterin Escobar compartieron en redes sociales románticas palabras en medio de su viaje por Asia.

Karina García tendría nuevo amor tras terminar con Altafulla. Karina García

Karina García y Kris R habrían confirmado su romance: esta foto sería la prueba

Una foto compartida por Kris R dejó en evidencia el surgimiento de un nuevo romance con Karina García.

Lo más superlike

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Las lágrimas de LeBron James en un homenaje en Cleveland reavivaron los rumores sobre su posible retiro y su futuro en la NBA.

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?