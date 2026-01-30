¡Luto en el K-Pop! Falleció reconocida cantante coreana a sus 27 años.

El mundo del K-Pop atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida cantante surcoreana a los 27 años.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

La noticia generó conmoción entre fanáticos y colegas de la industria musical, quienes rápidamente expresaron su dolor y mensajes de despedida en redes sociales.

La muerte de la artista fue confirmada por su agencia, que informó que el deceso ocurrió el pasado 25 de enero.

¿Quién era la cantante surcoreana que falleció?

Se trata de Mo Soo-Jin, cantante surcoreana y una de las integrantes del dúo Acoustic Collabo, agrupación reconocida por su estilo melódico, pop acústico y baladas emotivas. La artista se había ganado un lugar dentro de la escena musical gracias a su voz y a su participación constante en producciones que conectaron con el público.

La agencia Panic Button fue la encargada de confirmar oficialmente la noticia mediante un comunicado enviado a la prensa local.

“Mo Soo-jin, la vocalista de Acoustic Collabo, nos ha dejado”, informaron de manera breve, solicitando respeto y comprensión para la familia en este difícil momento.

De acuerdo con medios surcoreanos, la procesión fúnebre se llevó a cabo el miércoles 28 de enero en Namyangju, en un entorno privado, acompañado únicamente por familiares y personas cercanas a la cantante.

Falleció Mo Soo-Jin, cantante surcoreana. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

¿Cuál fue la causa de muerte de Mo Su-Jin?

La agencia explicó que, por expreso deseo de la familia, no se darían a conocer detalles específicos sobre la causa de su fallecimiento. Esta decisión fue respetada tanto por los medios locales como por sus seguidores, quienes se enfocaron en rendirle homenaje y recordar su legado artístico.

Hasta el momento, no se han divulgado informes oficiales adicionales relacionados con las circunstancias de su muerte.

La familia pidió privacidad frente a la causa de muerte de Mo Soo-Jin. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz fue encontrada sin vida en su casa: autoridades investigan a su empleada

¿Quién era Mo Soo-Jin?

Mo Soo-Jin se unió a Acoustic Collabo en 2018, convirtiéndose en la tercera vocalista del dúo. Desde su llegada, aportó una identidad vocal distintiva que fortaleció el sonido del grupo, especialmente en canciones de corte romántico y reflexivo.

En junio de 2025, la artista dio un nuevo paso en su carrera al debutar como solista, lanzando su primer sencillo y mostrando una faceta más personal y madura dentro de la música.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Uno de los más conmovedores fue el de Kim Seung-jae, líder y compañero del dúo, quien le dedicó una carta pública en la que destacó su vínculo personal y profesional.

“Eras mi amiga más cercana. Me enseñaste qué es la felicidad y me diste la fuerza para seguir viviendo. Te quiero, mi hermana menor”, escribió, dejando en evidencia el profundo impacto que Mo Soo-Jin tuvo en quienes compartieron su camino artístico.