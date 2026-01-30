Carla Giraldo sorprende al publicar románticas fotos junto a su novio en La casa de los famosos

Carla Giraldo se ha convertido en una de las presentadoras más queridas del país por su rol en La casa de los famosos Colombia desde la primera temporada, motivo por el que su vida pocas veces pasan por desapercibido.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

¿Cuáles fueron las románticas fotos de Carla Giraldo junto a su novio en La casa de los famosos?

La presentadora Carla Giraldo siempre ha mantenido su vida personal alejada de sus redes sociales y de todo la exposición pública, muestra de esto es el tema de sus hijos Adrián y Damián fruto de su relación con Mauricio Fonnegra.

Sin embargo, la también actriz no ha ocultado su relación sentimental con el modelo Roberto Asís, con quien confirmó su relación en 2025.

Carla Giraldo sorprendió a sus seguidores en la jornada del 30 de enero al compartir una publicación en donde presumió su relación amorosa con románticas fotos.

Carla Giraldo presumió su relación con Roberto Asís. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

¿Cuáles fueron las románticas fotos que compartió Carla Giraldo?

Carla Giraldo compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram en donde dejó de primeras una instantánea junto a Roberto Asís en la que se de espaldas abrazándolo mientras el toma la selfi frente al espejo.

Otras de las fotos que compartió Carla fue una en la que apareció su pareja sentado mirando hacia un lado luciendo unos lentes de sol y un gorrro de lana.

Una de las fotos más llamativas fue una en la que la presentadora mostró el lado más relajado y privado de su relación, en una foto frente al espejo que también la tomó Roberto en lo que parece ser la sala de su casa con ella de fondo en camisa.

Carla junto a las fotos junto a su pareja, también dejó algunas de lo que ha sido su experiencia en La casa de los famosos Colombia en esta tercera temporada, asegurando que hasta el momento su 2026 ha sido de maravilla.

Días de enero, como todos los años pero más bonito.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez apareció en el Times Square de Nueva York: así reaccionó su familia

¿Qué reacciones ha dejado la publicación de Carla Giraldo con su novio?

Como era de esperarse este carrusel de fotografías y videos de Carla Giraldo no ha pasado por desapercibido entre sus seguidores.

La presentadora ha sido centro de elogios por parte de sus seguidores que le han estado exaltando su relación amorosa con Roberto, asegurando que se ve bastante feliz y empoderada.

Por otra parte, muchos la han felicitado por su rol en La casa de los famosos Colombia 3 junto a Marcelo Cezán, siendo ese puente entre los participantes, el Jefe y los televidentes.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia. (Canal RCN)

Si no te quieres perder ningún detalle de La casa de los famosos Colombia 3 conéctate con la App y señal del Canal RCN de domingo a domingo.