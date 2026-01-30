Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento

El mundo del fitness en redes sociales se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un joven influencer deportivo que generó preocupación entre sus seguidores luego de que circularan imágenes en las que se le veía con los labios de color morado.

El creador de contenido murió a los 26 años y su repentina partida ha despertado múltiples interrogantes sobre su estado de salud en los días previos.

La noticia ha causado conmoción especialmente en la comunidad digital que seguía de cerca su rutina de entrenamientos, competencias y estilo de vida ligado al culturismo. Sus publicaciones recientes, que en su momento parecían inofensivas o incluso humorísticas, hoy son observadas con mayor atención por quienes intentan entender qué ocurrió.

¿Quién era el influencer deportivo que falleció?

Se trata de Bi Jiaqi, un influencer chino dedicado al culturismo y la vida fitness, que residía en la ciudad de Ningbo, ubicada al este de China.

Jiaqi era una figura reconocida en la red social Weibo, donde compartía fotografías y videos de sus entrenamientos en el gimnasio, mostrando su disciplina, evolución física y preparación para competencias.

Gracias a su constancia y estilo cercano, logró construir una comunidad sólida de seguidores que encontraban en su contenido una fuente de motivación para llevar una vida activa. Además de su carrera digital, el joven atravesaba un momento personal positivo: recientemente había adquirido una nueva vivienda y planeaba celebrarlo con amigos tras participar en una próxima competencia de culturismo.

De hecho, según medios locales, Bi Jiaqi estuvo en contacto con su círculo cercano la noche anterior a su fallecimiento, organizando una futura reunión para inaugurar su casa. Nada parecía indicar que horas después ocurriría una tragedia que tomaría por sorpresa a familiares, amigos y seguidores.

¿Cuál fue la causa de muerte de Bi Jiaqi?

De acuerdo con el medio taiwanés ETToday, Bi Jiaqi falleció mientras dormía, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente una causa médica confirmada. Sin embargo, imágenes compartidas por amigos del influencer en los días previos a su muerte encendieron las alarmas.

En una de las fotografías, tomada durante una partida de mahjong, se observa a Jiaqi visiblemente decaído, recostado en su silla y con los labios de un tono morado, un detalle que ha generado especulación y preocupación en redes sociales. En otra publicación anterior, el propio influencer había hecho una broma sobre su aspecto físico, comparando su cabeza hinchada con “un bollo al vapor”, comentario que hoy muchos interpretan con inquietud.

Aunque no se ha confirmado si estos signos estuvieron relacionados directamente con su fallecimiento, la situación ha abierto debates sobre los riesgos asociados a exigencias físicas extremas.

Tras conocerse la noticia, la comunidad online de Bi Jiaqi expresó su tristeza y conmoción, recordándolo como un joven apasionado, disciplinado y lleno de proyectos por cumplir. Su muerte deja un vacío entre quienes lo veían como un ejemplo dentro del mundo del fitness digital.