Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Escultura en honor a Falcao en Santa Marta desata críticas por su apariencia: así luce

"Mi primera chamba": gotos de cómo quedó una escultura en honor a Falcao generan memes y opiniones divididas en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Escultura de Falcao genera polémica
Escultura de Falcao genera divertidas reacciones. (AFP: Raul ARBOLEDA y AFP: Guillermo Legaria)

Radamel Falcao García es sin duda alguna uno de los máximos referentes del fútbol colombiano y una leyenda de la Selección Colombia, motivo por el que quisieron rendirle honor en su ciudad natal.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la escultura que le hicieron a Falcao García en Santa Marta?

El Tigre fue homenajeado con una escultura instalada en la entrada de Bahía Concha, en Santa Marta, ciudad que vio crecer al delantero de Millonarios F.C.

El monumento se encuentra ubicado en el centro recreacional Bahía Concha 3001 y busca exaltar la trayectoria y el legado deportivo del ‘Tigre’, reconocido por sus históricas campañas goleadoras en el fútbol europeo y su rol en la "Tricolor".

Según se conoció, la escultura fue donada por Alonso Ramírez con el propósito de que visitantes locales y extranjeros puedan apreciar este homenaje permanente al ídolo samario.

Precisamente, la placa instalada en el pedestal indica que la obra fue realizada por el escultor Roberto Mictil, está elaborada en hierro con patinado en óxido de cobre, mide 1.70 metros, pesa 195 kilogramos y fue instalada en septiembre de 2021.

Los memes y reacciones que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC
¿Cuál es la escultura de Falcao que genera críticas en redes? | AFP: Raúl Arboleda

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado la escultura de Falcao en Santa Marta?

La escultura lejos de generar aplausos unánimes ha despertado una ola de comentarios divididos y críticos en redes sociales debido a su resultado final.

Internautas y fanáticos del jugador no tardaron en reaccionar con comentarios irónicos y críticas al parecido de la figura con el futbolista.

Frases como “La intención es la que cuenta”, “Muy bonito, no lo vuelvas a hacer”, “Mi primera chamba” o “El arte le corre por las venas, pero tiene mala circulación” se repitieron en distintas plataformas.


Pese a la polémica, el homenaje mantiene su objetivo principal: reconocer a Falcao como uno de los deportistas más importantes que ha dado Santa Marta y Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Falcao García a su escultura en Santa Marta?

Hasta el momento ni Falcao García ni su familia se han pronunciado al respecto del aspecto de esta escultura en su honor.

Cabe resaltar que, la estatua a pesar de las críticas que ha recibido recientemente en redes sociales es visitada por miles de personas al año para tomarse una fotografía junto a este monumento en honor al máximo goleador de la Selección Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Las lágrimas de LeBron James en un homenaje en Cleveland reavivaron los rumores sobre su posible retiro y su futuro en la NBA.

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento Talento internacional

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento

El influencer fitness Bi Jiaqi falleció a los 26 años luego de que imágenes previas mostraran sus labios morados. Su muerte generó conmoción entre seguidores.

Reconocida actriz fue encontrada sin vida en su casa: autoridades investigan a su empleada Talento internacional

Reconocida actriz fue encontrada sin vida en su casa: autoridades investigan a su empleada

La actriz fue encontrada sin vida en su vivienda en Damasco. Autoridades detuvieron a su empleada doméstica como principal sospechosa del caso.

Lo más superlike

Jhonny Rivera y Yeferson Cossio conmueven. Yeferson Cossio

Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

Jhonny Rivera protagonizó un emotivo momento junto a Yeferson Cossio cuando una fanática no pudo contener las lágrimas.

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?