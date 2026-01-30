Escultura en honor a Falcao en Santa Marta desata críticas por su apariencia: así luce

Radamel Falcao García es sin duda alguna uno de los máximos referentes del fútbol colombiano y una leyenda de la Selección Colombia, motivo por el que quisieron rendirle honor en su ciudad natal.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

¿Cuál fue la escultura que le hicieron a Falcao García en Santa Marta?

El Tigre fue homenajeado con una escultura instalada en la entrada de Bahía Concha, en Santa Marta, ciudad que vio crecer al delantero de Millonarios F.C.

El monumento se encuentra ubicado en el centro recreacional Bahía Concha 3001 y busca exaltar la trayectoria y el legado deportivo del ‘Tigre’, reconocido por sus históricas campañas goleadoras en el fútbol europeo y su rol en la "Tricolor".

Según se conoció, la escultura fue donada por Alonso Ramírez con el propósito de que visitantes locales y extranjeros puedan apreciar este homenaje permanente al ídolo samario.

Precisamente, la placa instalada en el pedestal indica que la obra fue realizada por el escultor Roberto Mictil, está elaborada en hierro con patinado en óxido de cobre, mide 1.70 metros, pesa 195 kilogramos y fue instalada en septiembre de 2021.

¿Cuál es la escultura de Falcao que genera críticas en redes? | AFP: Raúl Arboleda

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

¿Qué reacciones ha dejado la escultura de Falcao en Santa Marta?

La escultura lejos de generar aplausos unánimes ha despertado una ola de comentarios divididos y críticos en redes sociales debido a su resultado final.

Internautas y fanáticos del jugador no tardaron en reaccionar con comentarios irónicos y críticas al parecido de la figura con el futbolista.

Frases como “La intención es la que cuenta”, “Muy bonito, no lo vuelvas a hacer”, “Mi primera chamba” o “El arte le corre por las venas, pero tiene mala circulación” se repitieron en distintas plataformas.



Pese a la polémica, el homenaje mantiene su objetivo principal: reconocer a Falcao como uno de los deportistas más importantes que ha dado Santa Marta y Colombia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Amiga de Yeison Jiménez reveló cómo era la relación de él con su mamá y su familia

¿Cómo reaccionó Falcao García a su escultura en Santa Marta?

Hasta el momento ni Falcao García ni su familia se han pronunciado al respecto del aspecto de esta escultura en su honor.

Cabe resaltar que, la estatua a pesar de las críticas que ha recibido recientemente en redes sociales es visitada por miles de personas al año para tomarse una fotografía junto a este monumento en honor al máximo goleador de la Selección Colombia.