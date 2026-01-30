Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Luis Alfonso discutió con seguidora en pleno en vivo por su físico

La esposa de Luis Alfonso protagonizó un incómodo momento que desató una ola de comentarios.

Luis Alfonso y su esposa
Esposa de Luis Alfonso discute con fan/AFP: Jason Koerner

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante Luis Alfonso, se encuentra en el ojo de miles de internautas luego de protagonizar una discusión en redes sociales.

¿Qué pasó con la esposa de Luis Alfonso?

La mujer realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, y en medio de su live en el que decidió compartir con sus fanáticos se encontraba arreglándose y hablando sobre la belleza de las mujeres y las intervenciones que se ha hecho.

esposa de luis alfonso en pleito con seguidora

Durante su conversación optó por conectarse con una seguidora y esta no tardó en irse en su contra rápidamente cuestionándola por las operaciones que se ha hecho para mejorar su apariencia.

En su discusión, la mujer le preguntó por sus procedimientos, a lo que ella señaló que, en muchas ocasiones no se sentía bien con ella misma y por ello optó por hacerse algunos cambios.

"Sí me he operado y lo he aceptado aquí mil veces, lo hecho por mí, ¿tú crees que yo lo haría por entrar en un estándar de belleza?", le dijo la esposa del artista.

Sin embargo, la mujer que no dejó ver su rostro en la conexión asegurando que ella no permitía ser pública, la juzgó por sus palabras y comportamiento.

"No hables de la que la belleza no importa, que eso se acaba porque mira que sí te operaste es porque eres una insegura entonces no hables de seguridad (...) simplemente te iba a decir eso que lo físico no tiene nada que ver con que alguien sea buena mujer", dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la discusión de la esposa de Luis Alfonso con una mujer?

Luego de que el video se volviera viral en redes sociales, varios internautas reaccionaron al respecto, algunos defendiendo a la esposa del cantante de música popular y otros criticándola.

esposa de luis alfonso sobre sus procedimientos

Por ahora, Luisa Fernanda Pulgarín no ha hablado más del tema y sigue entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en sus redes sociales sobre su estilo de vida, su matrimonio con Luis Alfonso, sus proyectos personales y más.

