Participante no puede contener las lágrimas tras inesperado susto en La casa de los famosos Colombia

Los participantes de La casa de los famosos 3 se llevaron un gran susto mientras dormían, en especial La Beba.

Beba le devuelve la broma a sus compañeros. (Foto Canal RCN)

El supervillano sigue cumpliendo las misiones secretas y generando confusión entre sus compañeros.

¿Cuáles eran las dos misiones secretas del supervillano de La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe, que no ha sido descubierto como supervillano, tenía dos nuevas tareas encomendadas por el público: dejar solo los cuchillos en la cocina escondiendo las cucharas y los tenedores y no dejarlos dormir.

Para realizar estas misiones, el supervillano debía hacer una señal a la cámara para activar la alarma y así interrumpir el sueño de sus compañeros.

Durante la noche, Juanda activó la alarma y generó temor entre los participantes.

¿Por qué se molestó Beba con sus compañeros de habitación?

Ya estando todos despiertos y tratando de descifrar qué era lo que estaba pasando, varios de los integrantes de la habitación Calma comenzaron a jugar y a bromear con que se trataba de espíritus.

Juanda Caribe y Maiker se pararon frente a los espejos y trataron de "invocar" a esos espíritus.

Esta situación no le gustó a Beba, que les reclamó y les pidió que no jugaran con eso, incluso se salió del cuarto.

Los famosos quedaron desconcertados por la actitud de Beba y Valentino salió a calmarla.

Beba decidió regresar al cuarto con la condición de que no jugaran de esa manera. Cuando entraron de nuevo y se estaban acomodando, una maleta se movió por la habitación desatando los gritos de Beba, que salió corriendo y llorando.

Sus compañeros trataron de tranquilizarla, sin embargo, Beba sufrió un percance en el que casi no podía respirar.

Cuando sus compañeros estaban tratando de socorrerla y darle agua, Beba se mejoró y dijo que se trataba de una broma.

Los compañeros de Beba habían planeado mover la maleta con hilo con la intención de asustarla, pero Beba les terminó devolviendo la broma.

Los famosos durmieron poco gracias al supervillano que está cerca de conseguir su inmunidad la próxima semana.

Asimismo, tras desvelarse, los participantes tendrán que realizar la prueba de beneficio y castigo.

Por otra parte, el líder de la semana, Juanse Laverde, fue enviado al calabozo como castigo por quedarse dormido durante el día en la casa y permanece aislado del resto del grupo.