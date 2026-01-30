Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así reaccionó Maluma cuando le preguntaron si planea casarse

El artista Maluma dividió opiniones tras responder si planea o no casarse con Susana Gómez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Maluma con su novia susana gomez
Maluma respondió cuando le preguntaron sobre matrimonio/AFP: Tommaso Boddi

El cantante Malumasorprendió a sus fanáticos con su curiosa reacción cuando le preguntaron sobre la boda con Susana Gómez.

Artículos relacionados

¿Maluma quiere casarse con Susana Gómez?

El artista recientemente estuvo de cumpleaños y realizó un gran fiesta de celebración junto a sus amigos, colegas y familia.

maluma responde si planea casarse

En medio de su celebración realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores, donde interactuó un rato con sus admiradores, que no paraban de felicitarlo por cumplir un año más de vida.

En medio del live le preguntaron si planea casarse con su novia Susana Gómez y este tuvo una divertida reacción al respecto.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Maluma tras ser cuestionado sobre matrimonio?

El artista ofreció varias respuestas con humor cuestionándose sobre si ese le momento y después aseguró que ya estaba casado, pues recordemos que la pareja vive junta y ya tiene a su pequeña hija París, que está cerca a cumplir tres años de edad.

maluma responde si quiere casarse

"Ay ama, no me toquen ese vals, ¿yo, yo, yo? no, no, qué nos vamos a casar, eso no hacen sino pasar chimbitas por ahí, no mentiras, chimba una casarse, no sé si ya... no, yo ya estoy casado, casado pero no cap*do", expresó.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron con opiniones divididas, pues para algunos es evidente que el artista no planea una boda, mientras que otros lo defendieron indicando que no necesitan de una ceremonia cuando ya son toda una familia.

Artículos relacionados

Por ahora, el artista Maluma sigue disfrutando de todo el amor y cariño que le brindan sus fanáticos mostrándose muy agradecido por la cantidad de mensajes que ha recibido por esta fecha tan especial para él.

Asimismo, se encuentra en la promoción de su más reciente colaboración musical "1+1" junto a Kany García, que está sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

El artista ha señalado que está dando inicio con esta canción a una nueva faceta en su vida, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir haciendo con su carrera musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló su reacción antes de llenar su primer estadio.

¿Bad Bunny se retira de la música? La frase que encendió las alarmas sobre su futuro Bad Bunny

¿Bad Bunny se retira de la música? La frase que encendió las alarmas sobre su futuro

Una frase de Bad Bunny en televisión desató rumores de retiro y encendió el debate sobre el futuro del artista puertorriqueño.

Luis Alfonso y su esposa Talento nacional

Esposa de Luis Alfonso discutió con seguidora en pleno en vivo por su físico

La esposa de Luis Alfonso protagonizó un incómodo momento que desató una ola de comentarios.

Lo más superlike

Jhonny Rivera y Yeferson Cossio conmueven. Yeferson Cossio

Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

Jhonny Rivera protagonizó un emotivo momento junto a Yeferson Cossio cuando una fanática no pudo contener las lágrimas.

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento Talento internacional

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?