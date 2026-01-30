Así reaccionó Maluma cuando le preguntaron si planea casarse
El artista Maluma dividió opiniones tras responder si planea o no casarse con Susana Gómez.
El cantante Malumasorprendió a sus fanáticos con su curiosa reacción cuando le preguntaron sobre la boda con Susana Gómez.
¿Maluma quiere casarse con Susana Gómez?
El artista recientemente estuvo de cumpleaños y realizó un gran fiesta de celebración junto a sus amigos, colegas y familia.
En medio de su celebración realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores, donde interactuó un rato con sus admiradores, que no paraban de felicitarlo por cumplir un año más de vida.
En medio del live le preguntaron si planea casarse con su novia Susana Gómez y este tuvo una divertida reacción al respecto.
¿Cómo reaccionó Maluma tras ser cuestionado sobre matrimonio?
El artista ofreció varias respuestas con humor cuestionándose sobre si ese le momento y después aseguró que ya estaba casado, pues recordemos que la pareja vive junta y ya tiene a su pequeña hija París, que está cerca a cumplir tres años de edad.
"Ay ama, no me toquen ese vals, ¿yo, yo, yo? no, no, qué nos vamos a casar, eso no hacen sino pasar chimbitas por ahí, no mentiras, chimba una casarse, no sé si ya... no, yo ya estoy casado, casado pero no cap*do", expresó.
Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron con opiniones divididas, pues para algunos es evidente que el artista no planea una boda, mientras que otros lo defendieron indicando que no necesitan de una ceremonia cuando ya son toda una familia.
Por ahora, el artista Maluma sigue disfrutando de todo el amor y cariño que le brindan sus fanáticos mostrándose muy agradecido por la cantidad de mensajes que ha recibido por esta fecha tan especial para él.
Asimismo, se encuentra en la promoción de su más reciente colaboración musical "1+1" junto a Kany García, que está sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.
El artista ha señalado que está dando inicio con esta canción a una nueva faceta en su vida, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir haciendo con su carrera musical.