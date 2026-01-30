Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura llegará al After de La casa de los famosos, ¿cómo presentadora?

La Segura estará presente en el After y en el programa Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la segura llegara al after de la casa de los famosos

Si extrañabas a nuestra chismosa de confianza, la influenciadora La Segura, ya no lo harás más, pues llega recargada para contarnos detalles de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿La Segura estará como presentadora en el After de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido tiene una nueva sorpresa que cautivará a millones de sus fanáticos luego de su sonada participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

la segura como presentadora en la casa de los famosos

Si alguien sabía todo, ella era, la amiga incondicional de Karen Sevillano que volverá como presentadora invitada del After este viernes 30 de enero y eso no es todo, pues además estará presente en el sábado 31 de enero en el programa "Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia".

Recordemos que, en el After estará junto a Karen Sevillano y Vicky Berrío, y en Qué hay pa'a dañar estará con Karina García, Roberto Velásquez y Néstor Parra, quienes son los panelistas del programa.

No olvides que el After es a partir de las 10:30 p.m. por la aplicación y la pantalla del Canal RCN y Qué hay pa' dañar es desde las 7 p.m. por la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

¿Qué reacciones ha provocado el regreso de La Segura a la pantalla del Canal RCN?

Tras revelarse que la influenciadora estará como presentadora invitada en los programas del Canal RCN miles de internautas han reaccionado destacando lo felices que están con lo que será su aparición, pues extrañan la famosa sección que hizo viral con la presentadora Karen Sevillano llamada "Tus chismosas de confianza", en la que contaban todo lo que ocurría en la competencia.

la segura como presentadora invitada en la casa de los famosos

Por su parte, La Segura se ha mostrado muy feliz de asumir este nuevo reto, que, aunque será temporal se los disfrutará al máximo luego de que tantos fanáticos la pidieran.

De igual manera, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en sus redes sociales y disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el influenciador Ignacio Baladán, quien le pidió matrimonio en medio de La casa de los famosos Colombia tras un 'Congelado' y en complicidad con El Jefe.

