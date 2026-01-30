Jhonny Rivera hizo sincera reflexión tras incidente sufrido en un concierto: “No está fácil”

Jhonny Rivera es uno de los grandes referentes de la música popular en Colombia. Son muchas las presentaciones que debe cumplir semanalmente. En varias de ellas, incluso, tiene que asumir riesgos, pues se trata de lugares con accesos difíciles y donde la gente aguarda con ansias poder verlo.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera tras dar un concierto en Caquetá?

Recientemente, el pereirano sufrió un incidente en medio de una presentación que daría en el municipio de Puerto Rico, en Caquetá.

Según contó Rivera en sus redes sociales, su bus sufrió daños al tratar de pasar por una calle y fue necesario que lo remolcaran.

El acceso al sitio estaba llenísimo de gente, como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus. Los muchachos, para ganar tiempo, trastearon los equipos hasta la tarima, y después los bomberos nos ayudaron”, explicó.

¿Cuál fue la reflexión de Jhonny Rivera sobre lo que vivió en Caquetá?

Pues bien, tras ese hecho, Rivera hizo una sincera reflexión en sus redes sociales y afirmó que la vida del artista no es nada fácil. Algunos, de paso, recordaron lo que sufrió Yeison Jiménez, quien se accidentó en su avioneta cuando pretendía viajar hacia Antioquia tras dar un concierto en Málaga, Santander.

La vida del artista no está fácil, fue duro, pero bueno; lo bonito es que el cansancio se va, el estrés se acaba cuando uno pisa el escenario. Pisa el escenario, arrancan los aplausos y es como magia, como si esos aplausos trajeran energía. Es muy bonito

Rivera agregó que, pese a las dificultades con su bus, no se arrepiente de su paso por Caquetá, pues allá lo acogieron muy bien. Contó que lo invitaron a almorzar y a pasear por una cascada.

¿Cuándo se casará Jhonny Rivera con su prometida Jenny López?

Este año será diferente para Jhonny Rivera, pues es en el que espera consolidar su relación con Jenny López, su joven novia. Para el mes de febrero está programado el matrimonio entre los artistas.

En más de una ocasión, Jenny ha sido centro de críticas por su relación con Rivera y ha generado muchas suspicacias, por lo que ella decidió responderles a sus detractores y lo hizo con mucho humor.

Jhonny Rivera y su prometida anunciaron para este año su matrimonio. Foto: RCN

López compartió un video en el que pasea en una moto con Jhonny y dice jocosamente que por eso es que está con él.

La joven cantante ya ha contado varios detallitos sobre su matrimonio con Jhonny Rivera, mencionando la fecha en la que estarán el altar y así mismo, que no será una fiesta muy “pomposa”, sino algo mucho más sencillo.