Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera hizo sincera reflexión tras incidente sufrido en un concierto: “No está fácil”

Jhonny Rivera compartió una reflexión con sus seguidores luego de un incidente que sufrió con su bus en un municipio del Caquetá.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jhonny Rivera compartió una reflexión con sus seguidores sobre su carrera.
Jhonny Rivera expresó sus sensaciones tras lo sufrido en un concierto en Caquetá. Foto: RCN

Jhonny Rivera es uno de los grandes referentes de la música popular en Colombia. Son muchas las presentaciones que debe cumplir semanalmente. En varias de ellas, incluso, tiene que asumir riesgos, pues se trata de lugares con accesos difíciles y donde la gente aguarda con ansias poder verlo.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera tras dar un concierto en Caquetá?

Recientemente, el pereirano sufrió un incidente en medio de una presentación que daría en el municipio de Puerto Rico, en Caquetá.

Artículos relacionados

Según contó Rivera en sus redes sociales, su bus sufrió daños al tratar de pasar por una calle y fue necesario que lo remolcaran.

El acceso al sitio estaba llenísimo de gente, como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus. Los muchachos, para ganar tiempo, trastearon los equipos hasta la tarima, y después los bomberos nos ayudaron”, explicó.

¿Cuál fue la reflexión de Jhonny Rivera sobre lo que vivió en Caquetá?

Pues bien, tras ese hecho, Rivera hizo una sincera reflexión en sus redes sociales y afirmó que la vida del artista no es nada fácil. Algunos, de paso, recordaron lo que sufrió Yeison Jiménez, quien se accidentó en su avioneta cuando pretendía viajar hacia Antioquia tras dar un concierto en Málaga, Santander.

Artículos relacionados

La vida del artista no está fácil, fue duro, pero bueno; lo bonito es que el cansancio se va, el estrés se acaba cuando uno pisa el escenario. Pisa el escenario, arrancan los aplausos y es como magia, como si esos aplausos trajeran energía. Es muy bonito

Rivera agregó que, pese a las dificultades con su bus, no se arrepiente de su paso por Caquetá, pues allá lo acogieron muy bien. Contó que lo invitaron a almorzar y a pasear por una cascada.

¿Cuándo se casará Jhonny Rivera con su prometida Jenny López?

Este año será diferente para Jhonny Rivera, pues es en el que espera consolidar su relación con Jenny López, su joven novia. Para el mes de febrero está programado el matrimonio entre los artistas.

En más de una ocasión, Jenny ha sido centro de críticas por su relación con Rivera y ha generado muchas suspicacias, por lo que ella decidió responderles a sus detractores y lo hizo con mucho humor.

Jhonny Rivera subirá al altar muy pronto.
Jhonny Rivera y su prometida anunciaron para este año su matrimonio. Foto: RCN

López compartió un video en el que pasea en una moto con Jhonny y dice jocosamente que por eso es que está con él.

Artículos relacionados

La joven cantante ya ha contado varios detallitos sobre su matrimonio con Jhonny Rivera, mencionando la fecha en la que estarán el altar y así mismo, que no será una fiesta muy “pomposa”, sino algo mucho más sencillo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Yeferson Cossio conmueven. Yeferson Cossio

Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

Jhonny Rivera protagonizó un emotivo momento junto a Yeferson Cossio cuando una fanática no pudo contener las lágrimas.

Así fue la romántica dedicatoria entre Mario Yepes y Caterin Escobar. Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Yepes irradian amor en su viaje: estas palabras se dedicaron

Mario Yepes y Caterin Escobar compartieron en redes sociales románticas palabras en medio de su viaje por Asia.

Karina García tendría nuevo amor tras terminar con Altafulla. Karina García

Karina García y Kris R habrían confirmado su romance: esta foto sería la prueba

Una foto compartida por Kris R dejó en evidencia el surgimiento de un nuevo romance con Karina García.

Lo más superlike

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló su reacción antes de llenar su primer estadio.

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento Talento internacional

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?