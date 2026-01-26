Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera vivió un inesperado momento durante su paso por Caquetá, Colombia, luego de que el bus en el que suele transportarse por carretera junto a sus músicos sufriera un percance y tuviera que ser remolcado.

¿Qué pasó con el bus de Jhonny Rivera en el Caquetá?

El pasado fin de semana, Jhonny Rivera cumplió con una serie de presentaciones en vivo que alegraron a cientos de fanáticos. Uno de los municipios visitados fue Puerto Rico, Caquetá. Sin embargo, pese al éxito de sus shows, el artista y su equipo vivieron un inesperado inconveniente en su llegada.

Bus de Jhonny Rivera protagonizó incidente en Caquetá. (Foto Canal RCN).

Según contó el propio Rivera a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, al arribar al municipio el bus en el que se movilizan por las carreteras del país quedó atascado en el suelo, a pocos metros del lugar donde debían presentarse. La situación obligó a solicitar ayuda de los bomberos y a buscar alternativas para trasladar el equipo de sonido.

“El acceso al sitio estaba llenísimo de gente, como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus. Los muchachos, para ganar tiempo, trastearon los equipos hasta la tarima, y después los bomberos nos ayudaron”

¿Hubo lesionados durante incidente con el bus de Jhonny Rivera?

El cantante también explicó que, mientras intentaban retirar el vehículo con ayuda de terceros, el bus sufrió un daño mayor, ya que una rama rompió varios cables esenciales para su funcionamiento.

"El bus se quedó en un barrial, y se clavó un palo por debajo y rompió manguera, rompió todo, entonces tocó dejarlo por allá y va en grúa para el taller"

Aunque el incidente no dejó personas afectadas ni puso en riesgo a nadie, el bus tuvo que ser retirado en grúa y trasladado a un taller mecánico, con el fin de repararlo adecuadamente y evitar cualquier riesgo para el artista y su equipo.