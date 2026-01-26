Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El bus de Jhonny Rivera, en el que se movilizaba junto a sus músicos durante una gira nacional, sufrió un incidente en Caquetá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá
Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá. (Foto Canal RCN - Freepik).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera vivió un inesperado momento durante su paso por Caquetá, Colombia, luego de que el bus en el que suele transportarse por carretera junto a sus músicos sufriera un percance y tuviera que ser remolcado.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el bus de Jhonny Rivera en el Caquetá?

El pasado fin de semana, Jhonny Rivera cumplió con una serie de presentaciones en vivo que alegraron a cientos de fanáticos. Uno de los municipios visitados fue Puerto Rico, Caquetá. Sin embargo, pese al éxito de sus shows, el artista y su equipo vivieron un inesperado inconveniente en su llegada.

Bus de Jhonny Rivera protagonizó incidente en Caquetá
Bus de Jhonny Rivera protagonizó incidente en Caquetá. (Foto Canal RCN).

Según contó el propio Rivera a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, al arribar al municipio el bus en el que se movilizan por las carreteras del país quedó atascado en el suelo, a pocos metros del lugar donde debían presentarse. La situación obligó a solicitar ayuda de los bomberos y a buscar alternativas para trasladar el equipo de sonido.

Artículos relacionados

“El acceso al sitio estaba llenísimo de gente, como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus. Los muchachos, para ganar tiempo, trastearon los equipos hasta la tarima, y después los bomberos nos ayudaron”

¿Hubo lesionados durante incidente con el bus de Jhonny Rivera?

El cantante también explicó que, mientras intentaban retirar el vehículo con ayuda de terceros, el bus sufrió un daño mayor, ya que una rama rompió varios cables esenciales para su funcionamiento.

Artículos relacionados

"El bus se quedó en un barrial, y se clavó un palo por debajo y rompió manguera, rompió todo, entonces tocó dejarlo por allá y va en grúa para el taller"

Aunque el incidente no dejó personas afectadas ni puso en riesgo a nadie, el bus tuvo que ser retirado en grúa y trasladado a un taller mecánico, con el fin de repararlo adecuadamente y evitar cualquier riesgo para el artista y su equipo.

Bus de Jhonny Rivera sufrió percance en Caquetá
Bus de Jhonny Rivera sufrió percance en Caquetá. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia compartió en redes un romántico video dedicado a Mateo. Norma Nivia

Norma recordó con romántico video el inicio de su historia de amor con Mateo

Con un amoroso video, compartido en redes sociales, Norma recordó el día que conoció a Mateo en La casa de los famosos Colombia.

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo golpe emocional tras perder a un ser querido, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Los "Lavaplatos" se reencontraron. La casa de los famosos

Los “Lavaplatos” de La casa de los famosos se reencontraron y sorprendieron con un detalle inesperado

Los exparticipantes reforzaron su amistad con un detalle simbólico que evocó la complicidad vivida dentro del programa.

Lo más superlike

Mariana Zapata se sincera con Jay Torres sobre sus opiniones de Sofía Jaramillo La casa de los famosos

Mariana Zapata revela a Jay Torres lo que realmente piensa de Sofía Jaramillo tras roces

Mariana Zapata se sinceró con Jay Torres en La casa de los famosos y reveló lo que realmente piensa de Sofía Jaramillo.

Detuvieron al cantante Zion Talento internacional

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo