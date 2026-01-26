Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Gómez tomó una drástica decisión y suspendió su boda con Yeferson Cossio

Carolina Gómez suspendió su boda con Yeferson Cossio, según dio a conocer en las últimas horas por medio de sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carolina Gómez frenó su boda con Yeferson Cossio y dejó a todos en shock
Carolina Gómez frenó su boda con Yeferson Cossio y dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Cuando todo parecía listo para el ‘sí’, la joven influenciadora Carolina Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar una decisión inesperada que lo cambió todo: puso en pausa su boda con Yeferson Cossio.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Yeferson Cossio a Carolina Gómez?

El pasado 14 de febrero de 2025, Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez con una romántica propuesta de matrimonio durante la celebración del Día de San Valentín. Con una sorpresa cuidadosamente organizada y la ayuda de varios cómplices, el creador de contenido preparó una función de cine especial en la que le pidió a su joven novia que se convirtiera en su esposa.

Carolina Gómez decidió suspender su boda con Yeferson Cossio
Carolina Gómez decidió suspender su boda con Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

La propuesta llegó poco después de que la pareja atravesara una breve ruptura, dejando en evidencia que su relación había retomado el rumbo con mayor solidez. Sin embargo, un año después, muchos internautas se preguntan por qué la pareja aún no ha llegado al altar.

¿Por qué Carolina Gómez puso en pausa su boda con Yeferson Cossio?

Tras los recientes comentarios sobre su boda, Carolina Gómez decidió romper el silencio y hablar abiertamente del tema. La influenciadora confesó que optó por poner en pausa los preparativos debido a que Yeferson Cossio no contaba con el tiempo ni la disposición necesarios para dedicarle atención a este importante momento de sus vidas.

Carolina Gómez suspendió su boda con Yeferson Cossio
Carolina Gómez suspendió su boda con Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Carolina explicó que, poco después de aceptar la propuesta de matrimonio, Yeferson contrató a una wedding planner para encargarse de la organización. Sin embargo, esta decisión no le habría agradado del todo, pues sentía que el creador de contenido no estaba realmente involucrado en el proceso.

“Era como si estuvieran organizando un evento al que solo se va, se graba y ya. Entonces decidimos frenar todo. Yef no tiene un minuto libre”, expresó.

Finalmente, aclaró que los planes de boda se retomarán cuando ambos cuenten con el tiempo suficiente para dedicarse plenamente a la planeación de este momento tan especial.

“Cuando tengamos el tiempo y podamos hacerlo bonito, no así algo todo armado, como todo forzado, no. Sino que sea algo más espiritual, más simbólico”

