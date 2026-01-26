Murió reconocido actor y comediante que años atrás había perdido una pierna

A los 57 años falleció un reconocido actor de doblaje, quien se hizo célebre a nivel mundial por darle su voz al personaje infantil del Topo Gigio. El lamentable hecho fue confirmado por un amigo.

¿Quién era el actor de doblaje que falleció y que era la voz en español del Topo Gigio?

Se trata de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, quien también se dedicó a la comedia y logró mucho reconocimiento en Latinoamérica por su carisma y talento.

Jorge Falcón, gran amigo de Garzón Lozano, compartió en redes sociales una publicación a través de la cual confirmó la noticia y de paso le dedicó unas emotivas palabras al actor nacido en México.

"Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo", escribió Falcón en una publicación que acompañó con una fotografía del fallecido actor y comediante.

Los motivos de su fallecimiento no han sido revelados, pero se especula que Gabriel Ernesto perdió la batalla contra una dura enfermedad.

Meses atrás, amigos y seres queridos de Garzón habían solicitado donadores de sangre; además, se informó que él se encontraba ingresado en el Hospital Juárez de México, donde aguardaba por una transfusión con urgencia.

¿Quién era Gabriel Ernesto Garzón, la voz del Topo Gigio?

Gabriel Ernesto Garzón fue actor, comediante, titiritero y productor. Nació en México un 27 de noviembre de 1968 y desde joven se interesó en las artes escénicas. Se mudó a Estados Unidos y allí estudió creación de muppets. Posteriormente, en 1994, recibió por parte de Javier Toledo la propuesta de darle su voz en español al Topo Gigio.

En una de las entrevistas que concedió, Garzón Lozano recordó el momento en que recibió la propuesta de ser la voz del entrañable personaje infantil.

Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: ‘¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción

Su talento impactó de inmediato y desde entonces no dejó de interpretar al personaje. En 2020, tras el relanzamiento de la serie animada, Gabriel Ernesto apareció de nuevo y transmitió su voz única para el Topo Gigio.

El éxito de Garzón como actor de doblaje y comediante contrastó con sus problemas de salud. En 2016 sufrió un accidente laboral que derivó en la amputación de una de sus piernas. Aunque se sometió a 11 cirugías, no pudo salvar la extremidad.

En 2019, gracias al apoyo de amigos, colegas y fans, pudo adquirir una prótesis y trató de seguir adelante con su vida; sin embargo, las alarmas se encendieron de nuevo en 2025 cuando seres allegados a él pidieron donantes de sangre con urgencia.

Las causas del deceso no han sido reveladas, pues él prefirió mantener en reserva sus problemas médicos. Lo que sí está claro es que deja un gran vacío en el mundo del entretenimiento y entre los fans del Topo Gigio.