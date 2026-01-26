Laura de León expresó su tristeza en redes tras el fallecimiento del actor y director Salvo Basile

La actriz Laura de León expresó su tristeza en redes sociales tras el fallecimiento del reconocido actor, productor y director Salvo Basile.

Laura de León conmueve con su mensaje para Salvo Basile quien falleció hoy a los 85 años. (Foto Canal RCN)

¿Cómo recordó Laura de León al actor Salvo Basile tras su fallecimiento?

Laura compartió unas conmovedoras fotografías junto a Salvo, donde se les ve muy sonrientes, acompañadas de un mensaje en el que expresó que se queda con el amor y con toda la bacanería que lo caracterizaba.

El actor falleció tras una larga lucha contra un cáncer de estómago que terminó acabando con su vida a los 85 años.

“Me quedo con el amor y la bacanería”, escribió Laura de León en su publicación.

Desde que se conoció la noticia de su partida, colegas y amigos han compartido recuerdos y homenajes póstumos, y Laura de León no fue la excepción.

Para ella, el vínculo con Salvo fue especial, no solo por la admiración, sino porque él fue uno de sus maestros cuando iniciaba su carrera como actriz.

Salvo llegó a Colombia en 1968 por motivos laborales y terminó enamorándose del país.

¿Cómo se llama la esposa de Salvo Basile?

Se casó con Jacqueline María Lemaitre en un matrimonio que duró más de tres décadas, del cual nacieron dos hijos: Alessandro y Jerónimo Basile.

El legado de Salvo Basile va más allá de su trabajo en cine y televisión. Su llegada a Cartagena marcó un antes y un después en la vida cultural de la ciudad, pues se convirtió en un referente artístico y en un impulsor de proyectos que fortalecieron la identidad caribeña.

Para muchos, Salvo fue un puente entre la tradición italiana y la riqueza cultural colombiana.

Su aporte también se reflejó en la formación de nuevas generaciones de actores.

Aunque aún no se conocen detalles sobre las exequias, se espera que su familia y los gestores culturales de Cartagena organicen homenajes que celebren su vida y su obra.

La ciudad que lo acogió será, sin duda, el escenario principal para recordar al hombre que dejó huella en el arte y en la gente.