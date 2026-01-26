Renzo Meneses reveló lo que sintió por Mariana Zapata: "Si me dejan otra semanita más, ahí pasaba algo"

Luego de su eliminación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 3, el modelo y creador de contenido Renzo Meneses se sinceró y reveló qué hubiera pasado con Mariana Zapata de haber seguido en competencia.

Renzo Meneses habla sobre su "shipeo" con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

¿Qué dijo Renzo Meneses sobre su ‘shipeo’ con Mariana Zapata?

En una entrevista para el Canal RCN, Renzo habló con franqueza sobre su acercamiento con su excompañera Mariana Zapata.

Aunque aseguró que entró con el corazón blindado y sin disposición para un romance, confesó que entre ambos existe una conexión genuina y que lo más probable es que, si se hubiera quedado más tiempo, seguramente hubiera pasado algo entre ellos.

El creador de contenido insistió en que su intención inicial era mantenerse enfocado en el juego y en sus objetivos personales, pero aceptó que la experiencia lo hizo replantearse algunas decisiones.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto en Medellín

Para él, Mariana fue un apoyo importante durante su estadía y su salida dejó en evidencia que la relación entre ambos podría haber evolucionado.

Estas declaraciones generaron sorpresa entre los seguidores del programa, quienes han manifestado que Renzo no tiene claridad sobre lo que quiere.

Su salida se dio tras un tenso posicionamiento y al ser el famoso con el porcentaje más bajo en las votaciones, lo que lo dejó fuera de la competencia.

“Si me dejan otra semanita más, ahí pasaba algo”, expresó Renzo Meneses.

¿Renzo Meneses se defendió de las declaraciones de su expareja Anamar?

En otra entrevista, esta vez en el programa matutino Buen Día Colombia, Renzo se refirió a la polémica que atraviesa por las declaraciones de su expareja Anamar.

El modelo aseguró que tiene cómo comprobar que las afirmaciones en su contra no son ciertas, pero que no quiere convertir el tema en un espectáculo mediático.

Artículos relacionados Talento nacional Esta es la dura enfermedad que padeció el reconocido actor Salvo Basile antes de su muerte

Su postura es clara: prefiere que todo se resuelva por las vías legales y que sean las autoridades quienes determinen la verdad.

Renzo explicó que su prioridad es mantener el respeto hacia la madre de su hijo y evitar que el pequeño se vea afectado por la situación.