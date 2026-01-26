Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Renzo Meneses respondió EN VIVO a las graves acusaciones de su expareja: "Tengo muchas pruebas"

Renzo Meneses habló en el programa Buen Día Colombia y sorprendió con su respuesta a las acusaciones de su expareja.

Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja.
Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja en Buen Día Colombia. (Foto Canal RCN)

Renzo Meneses, el segundo eliminado de La Casa de los famosos Colombia 3, sorprendió al responder en vivo en el programa matutino Buen Día Colombia sobre las graves acusaciones de viol3nci4 de su expareja.

Renzo Meneses asegura que tiene pruebas.
Renzo Meneses asegura que tiene pruebas para desmentir a su expareja. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se defendió Renzo Meneses a las acusaciones de su expareja?

El modelo aseguró que no quiere entrar en discusiones públicas porque considera que en esos escenarios siempre se pierde y que prefiere que sean las autoridades quienes aclaren la situación.

Explicó que no ha querido hablar del tema de manera abierta para no convertirlo en un espectáculo mediático y reiteró que tiene pruebas para desmentir lo que se ha dicho en su contra.

El creador de contenido reveló que incluso se encontró con su expareja en Bogotá antes de ingresar al reality y que no entiende cuál es el propósito de sus declaraciones.

"Si yo quisiera sacaba mis pruebas y armo un show", expresó Renzo Meneses.

¿Renzo Meneses tuvo un romance con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Según él, todo se originó por su cercanía con Mariana Zapata dentro del programa, algo que habría incomodado a su expareja y que ella misma le había advertido.

Renzo insistió en que siempre fue claro con su postura de no tener ningún romance dentro de la competencia, especialmente porque su prioridad es mantener el respeto hacia la madre de su hijo.

Durante la entrevista, la conductora Sandra Bohórquez le preguntó directamente por las pruebas que mencionaba.

Renzo respondió que no le gustaría hablar de esos temas en televisión nacional, ya que considera que son asuntos delicados que deben tratarse en espacios legales y no frente a las cámaras.

Señaló que su intención es evitar que su hijo se vea afectado por la polémica.

El exparticipante también aclaró que la denuncia no fue interpuesta por su expareja, sino por la madre de ella, y que todo se debe a un malentendido sobre una situación en la que ella no estuvo presente.

Renzo Meneses se mostró tranquilo y reiteró que tiene su conciencia en paz. Renzo se mostró tranquilo y reiteró que tiene su conciencia en paz.

El modelo reconoció que no es fácil atravesar un momento así, especialmente después de la exposición mediática que le dejó el reality, pero insistió en que su prioridad es la familia y que confía en que la justicia resolverá el asunto.

Renzo Meneses se sinceró en Buen Día Colombia.
Renzo Meneses se sinceró en Buen Día Colombia sobre su situación sentimental. (Fotos Canal RCN)
