Nicolás Arrieta le coqueteó a Mariana Zapata en La casa de los famoso: así fue el momento

Tras la tensión vivida en el posicionamiento con Tebi Bernal, Nicolás Arrieta mostró una cara totalmente distinta en La casa de los famosos Colombia. El participante le hizo varios coqueteos a Mariana Zapata.

¿Nicolás Arrieta le coqueteó a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Mientras algunos habitantes desayunaban, Nicolás miró de forma coqueta a Mariana y hasta le lanzó algunos besos. Lorena Altamirano fue de las primeras en notar la situación e hizo eco de lo que pasaba.

Lorena recordó a Renzo Meneses, sacando a relucir los acercamientos que tuvieron él y Mariana, pero de inmediato la creadora de contenido afirmó que con el deportista solo hubo una amistad.

Nicolás, a su mejor estilo, afirmó que poco le importa lo que pueda pensar Renzo y hasta dijo que haría un reto con Mariana, el cual consistiría en estar esposados durante 24 horas.

Lorena, además, dejó entrever que Zapata tiene una mirada muy coqueta, aunque Nicolás no lo cree así y aseguró que percibe de ella una mujer “amable”.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses?

Lo que sí quedó claro es que Mariana Zapata quedó afectada con la eliminación de Renzo Meneses. Cuando se dio cuenta de que el deportista no regresó del cuarto de eliminación, rompió en llanto.

La creadora de contenido y el modelo no alcanzaron a consolidar un romance, pero sí hubo química, por lo que, al parecer, con más tiempo habrían podido dar forma a una historia de amor más sólida.

Mariana Zapata no ocultó su tristeza por la eliminación de Renzo Meneses. Fotos: RCN

¿Por qué discutieron Mariana Zapata y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

Mariana Zapata protagonizó una discusión con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. La situación se habría desatado cuando Sofía habría intentado impedir que Zapata entrara a la habitación Calma.

Ante esto, Sofía explicó que cuando las luces están apagadas y la puerta cerrada, considera que nadie debería ingresar, mientras Mariana insistía en que la forma en que se expresó no fue la adecuada.

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo protagonizan una discusión en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Sofía insistió en que su intención fue muy distinta a como Mariana lo interpretó. Mientras tanto, Mariana explicó que, si la situación hubiera sido al contrario, cómo se hubiese sentido.

Mariana Zapata regresó a La casa de los famosos tras salir bien librada del cuarto de eliminación. La paisa obtuvo la mejor votación, con un porcentaje de 20.27%; en segundo lugar, quedó Sara Uribe con un 17.30%; tercera fue Alexa Torrex; cuarto Juanse Laverde; quinto Tebi Bernal; sexto Juan Palau y el menos votado y eliminado fue Renzo Meneses.