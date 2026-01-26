Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Renzo Meneses confesó si esperará a Mariana Zapata luego de salir de La casa de los famosos

Renzo Meneses sorprendió con su respuesta sobre Mariana Zapata, dejando claro qué pasará tras su salida del reality.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Renzo Meneses sorprendió con su respuesta.
Renzo Meneses sorprendió con su respuesta sobre Mariana Zapata. (Foto Canal RCN)

El segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, Renzo Meneses, sorprendió con su respuesta sobre su vínculo con Mariana Zapata.

Renzo Meneses asegura que no se encontraría con Mariana.
Renzo Meneses asegura que no se encontraría con Mariana Zapata por fuera del reality. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Tras su eliminación este 25 de enero, Renzo llegó al After conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio en el que habló con sinceridad sobre su paso por el programa, la experiencia que este le dejó y de su compañera Mariana con quien se venía forjando un acercamiento.

Tanto así, que Mariana lloró tras la salida de Renzo y tuvo que ser apoyada por sus compañeros.

Sin embargo, las señales entre ambos no quedaron del todo claras y las presentadoras decidieron preguntarle directamente.

Renzo aseguró que se queda con las amistades que dejó en el reality y que a pesar de que sentía una pequeña atracción por Mariana estaba claro en su juego y no quería un romance.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Renzo Meneses cuando le preguntaron sobre un posible encuentro con Mariana Zapata?

Asimismo, cuando Vicky le preguntó si habría una posibilidad de encontrarse con Mariana por fuera del programa, Renzo fue tajante en decir que no hay ninguna posibilidad de eso.

La respuesta de Renzo aclaró el panorama para los seguidores del programa que esperaban que esta historia se siguiera construyendo.

¿Cuál fue el porcentaje de votación de Renzo Meneses para quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Renzo se convirtió en el segundo eliminado de la competencia tras ser el que menos apoyo recibió del público con un 4.54% en las votaciones.

Su salida dejó un ambiente cargado de emociones, especialmente por la reacción de Mariana.

Los participantes, conscientes de que cada semana la tensión aumenta, se preparan para la prueba de líder y para afrontar la tercera semana de convivencia.

En el posicionamiento, Nicolás Arrietaarremetió contra Tebi Bernal, generando un mal ambiente que obligó a la intervención de otros compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

Artículos relacionados

Por otro lado, Alexa Torrex protagonizó un cruce de palabras con Beba y Jay Torres, quienes hicieron comentarios sobre su higiene.

Esta situación afectó profundamente a la cucuteña, que terminó llorando después de la actividad, mostrando la presión emocional que viven los famosos dentro de la casa.

Renzo Meneses deja clara su postura.
Renzo Meneses deja clara su postura frente a Mariana Zapata tras ser eliminado de la competencia. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La discusión entre Mariana Zapata y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo protagoniza discusión con Mariana en La casa de los famosos: “Yo no hago chistes”

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo se dicen sus verdades tras protagonizar altercado en La casa de los famosos.

Mariana Zapata lloró tras salida de Renzo Meneses Mariana Zapata

Mariana Zapata rompió en llanto tras eliminación de Renzo Meneses de La casa de los famosos

Mariana Zapata se mostró devastada tras la eliminación de Renzo Meneses de La casa de los famosos y él se sinceró sobre ella en el After.

Jay Torres y ALexa Torrex La casa de los famosos

Alexa quiebra en llanto por comentario de Jay Torres en el posicionamiento de La casa de los famosos

Durante el posicionamiento, Jay Torres le dijo sus inconformidades a Alexa Torrex y le mencionó que le “pasta dental te hace falta”, palabras que la hicieron llorar.

Lo más superlike

Kris R muestra cadenas con las iniciales de Karina García Karina García

Kris R presume cadenas de lujo con iniciales de Karina García y causa revuelo en redes

Karina García causó revuelo luego de que Kris R presumiera cadenas de lujo con sus iniciales.

Bad Bunny y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo