Renzo Meneses confesó si esperará a Mariana Zapata luego de salir de La casa de los famosos

El segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, Renzo Meneses, sorprendió con su respuesta sobre su vínculo con Mariana Zapata.

Renzo Meneses asegura que no se encontraría con Mariana Zapata por fuera del reality. (Fotos Canal RCN)

Tras su eliminación este 25 de enero, Renzo llegó al After conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio en el que habló con sinceridad sobre su paso por el programa, la experiencia que este le dejó y de su compañera Mariana con quien se venía forjando un acercamiento.

Tanto así, que Mariana lloró tras la salida de Renzo y tuvo que ser apoyada por sus compañeros.

Sin embargo, las señales entre ambos no quedaron del todo claras y las presentadoras decidieron preguntarle directamente.

Renzo aseguró que se queda con las amistades que dejó en el reality y que a pesar de que sentía una pequeña atracción por Mariana estaba claro en su juego y no quería un romance.

¿Qué respondió Renzo Meneses cuando le preguntaron sobre un posible encuentro con Mariana Zapata?

Asimismo, cuando Vicky le preguntó si habría una posibilidad de encontrarse con Mariana por fuera del programa, Renzo fue tajante en decir que no hay ninguna posibilidad de eso.

La respuesta de Renzo aclaró el panorama para los seguidores del programa que esperaban que esta historia se siguiera construyendo.

¿Cuál fue el porcentaje de votación de Renzo Meneses para quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Renzo se convirtió en el segundo eliminado de la competencia tras ser el que menos apoyo recibió del público con un 4.54% en las votaciones.

Su salida dejó un ambiente cargado de emociones, especialmente por la reacción de Mariana.

Los participantes, conscientes de que cada semana la tensión aumenta, se preparan para la prueba de líder y para afrontar la tercera semana de convivencia.

En el posicionamiento, Nicolás Arrietaarremetió contra Tebi Bernal, generando un mal ambiente que obligó a la intervención de otros compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

Por otro lado, Alexa Torrex protagonizó un cruce de palabras con Beba y Jay Torres, quienes hicieron comentarios sobre su higiene.

Esta situación afectó profundamente a la cucuteña, que terminó llorando después de la actividad, mostrando la presión emocional que viven los famosos dentro de la casa.