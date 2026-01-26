Los “Lavaplatos” de La casa de los famosos se reencontraron y sorprendieron con un detalle inesperado

El equipo de los "Lavaplatos" formado en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia se reencontró en la casa del creador de contenido La Liendra.

Los "Lavaplatos" sorprendieron a los seguidores de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes hacen parte del exequipo de La casa de los famosos Colombia “Los Lavaplatos”?

El Negro Salas, Mateo Varela, La Liendra, Camilo Trujillo y José Rodríguez mostraron el divertido encuentro.

Mediante las redes sociales de José se les puede ver a los exparticipantes luciendo unas gorras de color naranja que mandaron a hacer para la ocasión y asegurando que no quieren volver a lavar platos nunca más.

Asimismo, mostraron cómo Camilo llegó sin la prenda alusiva, por lo que no fue dejado entrar a la reunión a manera de broma.

El equipo se formó durante el reality y se sigue fortaleciendo, pero ahora fuera de la casa más famosa del país.

“Lavas platos nunca más”, escribió José Rodríguez en su publicación.

Este reencuentro se da después de conocerse al segundo eliminado de la tercera temporada, Renzo Meneses.

El costeño no pudo superar a Juan Palau en los últimos puestos de votaciones y tuvo que abandonar la competencia.

¿Cómo reaccionó La Liendra al enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, La Liendra ha estado reaccionando en vivo a los episodios del programa, manteniendo su conexión con el formato y con los seguidores que lo acompañaron durante su paso por la casa.

Ayer reaccionó al tenso enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal. El influenciador aseguró que Tebi se dio cuenta que no puede solo contra Nicolás y que por eso decidió hacerse a un lado y no responderle de la misma manera.

Por su parte, Mateo Varela estuvo de invitado junto a su pareja Norma Nivia en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos Colombia? donde compartió opiniones sobre la tercera temporada y recordó su paso por el reality.

Estos gestos demuestran que, aunque ya no forman parte de la competencia, los “Lavaplatos” siguen presentes en el universo del programa.