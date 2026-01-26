Mariana Zapata revela a Jay Torres lo que realmente piensa de Sofía Jaramillo tras roces

En una conversación, Mariana Zapata le contó a Jay Torres lo que pasó con Sofía Jaramillo, un incidente que desató un fuerte roce entre ellas en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Mariana Zapata de Sofía Jaramillo a Jay Torres?

En medio de la charla, Mariana le explicó que, según ella, Sofía Jaramillo no tomó bien que intentara ingresar al cuarto de ‘Calma’.

Sofía le habría dicho que su sueño era importante y que no le gustaba que la interrumpieran, palabras que Mariana interpretó de manera negativa por la forma en la que le habló.

Mariana también contó que pensó que Sofía estaría molesta con ella porque, en la dinámica de las etiquetas, le comentó que le parecía muy linda y que debía mostrarse más para que Colombia la conociera mejor como chef y empresaria.

Mariana Zapata se abre con Jay Torres y habla sin filtros de Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

Mariana aseguró que esto no fue dicho de manera negativa, sino todo lo contrario, que lo veía como algo positivo y mostrara lo que buena profesional que era.

Según Mariana, esta situación fue lo que generó la reacción de esa noche cuando intentó ingresar a la habitación de los otros participantes.

Zapata agregó que, en el brunch de nominados, mencionó el hecho dos veces y, en respuesta a la pregunta de quién no se ha mostrado como es, señaló que era Sofía.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras la conversación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

Finalmente, le contó a Jay sobre la conversación que tuvo posteriormente con Sofía, en la que ambas se dijeron algunas verdades y hablaron de lo ocurrido, mientras Sofía defendía su postura asegurando que su sueño era importante y Mariana recalcaba que el problema fue la intención y la forma en la que se expresó.

También contó que Sofía le ofreció disculpas y que, a su vez, Mariana le expresó que quería verla brillar, pues reconoce el talento que tiene. Incluso confesó que entiende que debe asumir su postura dentro del reality en el que se encuentra y ser un poco más dura en ciertas situaciones.

Finalmente, Jay Torres se mostró imparcial a las declaraciones de Mariana Zapata tras roces con Sofia Jaramillo.