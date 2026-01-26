Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata revela a Jay Torres lo que realmente piensa de Sofía Jaramillo tras roces

Mariana Zapata se sinceró con Jay Torres en La casa de los famosos y reveló lo que realmente piensa de Sofía Jaramillo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata se sincera con Jay Torres sobre sus opiniones de Sofía Jaramillo
Mariana Zapata se abre con Jay Torres y habla sin filtros de Sofía Jaramillo. (Fotos: Canal RCN)

En una conversación, Mariana Zapata le contó a Jay Torres lo que pasó con Sofía Jaramillo, un incidente que desató un fuerte roce entre ellas en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata de Sofía Jaramillo a Jay Torres?

En medio de la charla, Mariana le explicó que, según ella, Sofía Jaramillo no tomó bien que intentara ingresar al cuarto de ‘Calma’.

Sofía le habría dicho que su sueño era importante y que no le gustaba que la interrumpieran, palabras que Mariana interpretó de manera negativa por la forma en la que le habló.

Artículos relacionados

Mariana también contó que pensó que Sofía estaría molesta con ella porque, en la dinámica de las etiquetas, le comentó que le parecía muy linda y que debía mostrarse más para que Colombia la conociera mejor como chef y empresaria.

Mariana Zapata se sincera con Jay Torres sobre sus opiniones de Sofía Jaramillo
Mariana Zapata se abre con Jay Torres y habla sin filtros de Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

Mariana aseguró que esto no fue dicho de manera negativa, sino todo lo contrario, que lo veía como algo positivo y mostrara lo que buena profesional que era.

Según Mariana, esta situación fue lo que generó la reacción de esa noche cuando intentó ingresar a la habitación de los otros participantes.

Zapata agregó que, en el brunch de nominados, mencionó el hecho dos veces y, en respuesta a la pregunta de quién no se ha mostrado como es, señaló que era Sofía.

Mariana Zapata se sincera con Jay Torres sobre sus opiniones de Sofía Jaramillo
Mariana Zapata se abre con Jay Torres y habla sin filtros de Sofía Jaramillo. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras la conversación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

Finalmente, le contó a Jay sobre la conversación que tuvo posteriormente con Sofía, en la que ambas se dijeron algunas verdades y hablaron de lo ocurrido, mientras Sofía defendía su postura asegurando que su sueño era importante y Mariana recalcaba que el problema fue la intención y la forma en la que se expresó.

Artículos relacionados

También contó que Sofía le ofreció disculpas y que, a su vez, Mariana le expresó que quería verla brillar, pues reconoce el talento que tiene. Incluso confesó que entiende que debe asumir su postura dentro del reality en el que se encuentra y ser un poco más dura en ciertas situaciones.

Finalmente, Jay Torres se mostró imparcial a las declaraciones de Mariana Zapata tras roces con Sofia Jaramillo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja. La casa de los famosos

Renzo Meneses respondió EN VIVO a las graves acusaciones de su expareja: "Tengo muchas pruebas"

Renzo Meneses habló en el programa Buen Día Colombia y sorprendió con su respuesta a las acusaciones de su expareja.

Nicolás Arrieta coqueteó con Mariana Zapata. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le coqueteó a Mariana Zapata en La casa de los famoso: así fue el momento

Nicolás Arrieta le hizo ver a Mariana Zapata que es una mujer muy atractiva ante la sorpresa de algunos de sus compañeros.

El Flaco Solórzano habla sobre las críticas. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano habló sobre las críticas hacia Lorena Altamirano: "Uno sufre mucho"

El Flaco Solórzano confesó en ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos Colombia? que las críticas hacia Lorena lo afectan.

Lo más superlike

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá Jhonny Rivera

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El bus de Jhonny Rivera, en el que se movilizaba junto a sus músicos durante una gira nacional, sufrió un incidente en Caquetá.

Detuvieron al cantante Zion Talento internacional

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo