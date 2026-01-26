Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

El cantante puertorriqueño fue sorprendido por las autoridades cuando manejaba su camioneta con varios grados de alcohol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Detuvieron al cantante Zion
El reguetonero Zion fue detenido. (AFP: JC Olivera)

El cantante Félix Gerardo Ortiz Torres mejor conocido como Zion, exintegrante del reconocido dúo Zion & Lennox, fue detenido en las últimas horas.

Artículos relacionados

¿Cómo detuvieron al cantante Zion?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el artista fue interceptado mientras conducía su camioneta luego de que agentes de tránsito detectaran un comportamiento irregular en la carretera y unas llamadas a las líneas de emergencia.

Tras la detención, Zion fue trasladado a una estación de policía donde se le practicaron pruebas de alcoholemia que habrían arrojado un nivel de alcohol superior al permitido por la ley.

Al parecer, según medios internacionales el procedimiento se realizó en jurisdicción del municipio de Río Grande y posteriormente el caso fue remitido a la División de Patrullas de Carreteras, instancia encargada de este tipo de situaciones.

Artículos relacionados

¿Qué otros cargos le colocaron a Zion?

De acuerdo con el comandante de la región policial, Carlos Nazario, en el vehículo se movilizaban además un hombre y una mujer, y eran escoltados por un segundo automóvil.

Asimismo, las autoridades investigan una denuncia por un presunto secuestro, hecho que originó la intervención policial.

Hasta el momento las autoridades puertorriqueñas no han revelado más detalles de lo sucedido con el artista boricua y las personas que lo acompañaban.

Cabe resaltar que, el cantante no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido y antes las acusaciones que hay en su contra.

Sin embargo, el equipo legal del cantante aseguró que pronto lanzaría un comunicado oficial para aclarar todo lo que se viene hablando sobre Zion y sus acompañantes.

El artista había sido noticia a finales del 2025 tras sufrir un accidente a bordo de una cuatrimoto, el cual lo mantuvo en cuidados intensivos por varios días y del cual se venía recuperando.

Zion reapareció en redes sociales tras accidente
Zion había sufrido accidente en 2025. (AFP: Aaron Davidson)

 

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

papa de karol g en concierto de bad bunny Karol G

Así bailaron los papás de Karol G al verla en el concierto de Bad Bunny

Los papás de Karol G se mostraron felices de ver a la Bichota nuevamente en los escenarios.

karol g y bad bunny Karol G

Karol G se dejó ver comiendo perro caliente luego de su aparición en el concierto de Bad Bunny

Karol G tuvo un curioso after party tras su presentación en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

Bad Bunny y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Hermana de Yeison Jiménez dedicó un mensaje luego del homenaje que le hizo Bad Bunny al artista.

Lo más superlike

martha isabel bolaños y andres parra Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños reveló que tuvo romance con Andrés Parra, esto contó

La actriz Martha Isabel Bolaños habló de la relación que tuvo con Andrés Parra años atrás.

Nicolás Arrieta coqueteó con Mariana Zapata. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le coqueteó a Mariana Zapata en La casa de los famoso: así fue el momento

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo