El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

El cantante Félix Gerardo Ortiz Torres mejor conocido como Zion, exintegrante del reconocido dúo Zion & Lennox, fue detenido en las últimas horas.

¿Cómo detuvieron al cantante Zion?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el artista fue interceptado mientras conducía su camioneta luego de que agentes de tránsito detectaran un comportamiento irregular en la carretera y unas llamadas a las líneas de emergencia.

Tras la detención, Zion fue trasladado a una estación de policía donde se le practicaron pruebas de alcoholemia que habrían arrojado un nivel de alcohol superior al permitido por la ley.

Al parecer, según medios internacionales el procedimiento se realizó en jurisdicción del municipio de Río Grande y posteriormente el caso fue remitido a la División de Patrullas de Carreteras, instancia encargada de este tipo de situaciones.

¿Qué otros cargos le colocaron a Zion?

De acuerdo con el comandante de la región policial, Carlos Nazario, en el vehículo se movilizaban además un hombre y una mujer, y eran escoltados por un segundo automóvil.

Asimismo, las autoridades investigan una denuncia por un presunto secuestro, hecho que originó la intervención policial.

Hasta el momento las autoridades puertorriqueñas no han revelado más detalles de lo sucedido con el artista boricua y las personas que lo acompañaban.

Cabe resaltar que, el cantante no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido y antes las acusaciones que hay en su contra.

Sin embargo, el equipo legal del cantante aseguró que pronto lanzaría un comunicado oficial para aclarar todo lo que se viene hablando sobre Zion y sus acompañantes.

El artista había sido noticia a finales del 2025 tras sufrir un accidente a bordo de una cuatrimoto, el cual lo mantuvo en cuidados intensivos por varios días y del cual se venía recuperando.