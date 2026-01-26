Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

El cantante Bad Bunny sorprendió a miles de sus fanáticos en la segunda fecha de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Atanasio Girardot en Medellín al homenajear al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Qué homenaje le hizo Bad Bunny a Yeison Jiménez?

El guitarrista del puertorriqueño interpretó la reconocida canción "El Aventurero" del colombiano en medio de su presentación y como introducción a una de sus canciones.

Mientras el músico interpretaba dicha melodía, los asistentes no dudaron en cantar la letra y recordar al artista de música regional colombiana en dicho momento.

¿Cómo reaccionó la hermana de Yeison Jiménez tras el homenaje de Bad Bunny?

Una de las hermanas del caldense, Heidy Jiménez, hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje sobre el homenaje que recibió el artista tras pocos días de haber fallecido.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió sentidas palabras que le dedicó a su hermano por este reconocimiento tan importante de uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial como lo es el puertorriqueño.

"Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad", escribió.

Cabe destacar que, el gesto del boricua conmovió a miles de fanáticos de Yeison Jiménez, que siguen recordándolo en redes sociales y honrando su memoria con su música y con los videos que dejó en vida.

Muchos internautas destacaron su asombro de que el reguetonero conociera al colombiano, resaltando el gran impacto que tuvo Yeison Jiménez a nivel internacional con su música.

Bad Bunny también homenajeó al artista de música vallenata Diomedes Díaz, al introducir una de sus canciones durante su show, demostrando que también es gran conocedor de este género musical.

El artista Bad Bunny realizó tres fechas en Medellín, en las que tuvo gran éxito y en las que contó con grandes invitados, entre ellos Karol G y Arcángel.