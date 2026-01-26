Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Hermana de Yeison Jiménez dedicó un mensaje luego del homenaje que le hizo Bad Bunny al artista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Bad Bunny y Yeison Jimenez
Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a homenaje de Bad Bunny/AFP: Jaime SALDARRIAGA/Rodrigo Varela

El cantante Bad Bunny sorprendió a miles de sus fanáticos en la segunda fecha de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Atanasio Girardot en Medellín al homenajear al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Qué homenaje le hizo Bad Bunny a Yeison Jiménez?

El guitarrista del puertorriqueño interpretó la reconocida canción "El Aventurero" del colombiano en medio de su presentación y como introducción a una de sus canciones.

yeison jimenez recibe homenaje de bad bunny

Mientras el músico interpretaba dicha melodía, los asistentes no dudaron en cantar la letra y recordar al artista de música regional colombiana en dicho momento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la hermana de Yeison Jiménez tras el homenaje de Bad Bunny?

Una de las hermanas del caldense, Heidy Jiménez, hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje sobre el homenaje que recibió el artista tras pocos días de haber fallecido.

hermana de yeison jimenez reacciona a homenaje

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió sentidas palabras que le dedicó a su hermano por este reconocimiento tan importante de uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial como lo es el puertorriqueño.

"Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad", escribió.

Cabe destacar que, el gesto del boricua conmovió a miles de fanáticos de Yeison Jiménez, que siguen recordándolo en redes sociales y honrando su memoria con su música y con los videos que dejó en vida.

Muchos internautas destacaron su asombro de que el reguetonero conociera al colombiano, resaltando el gran impacto que tuvo Yeison Jiménez a nivel internacional con su música.

Bad Bunny también homenajeó al artista de música vallenata Diomedes Díaz, al introducir una de sus canciones durante su show, demostrando que también es gran conocedor de este género musical.

Artículos relacionados

El artista Bad Bunny realizó tres fechas en Medellín, en las que tuvo gran éxito y en las que contó con grandes invitados, entre ellos Karol G y Arcángel.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

karol g y bad bunny Karol G

Karol G se dejó ver comiendo perro caliente luego de su aparición en el concierto de Bad Bunny

Karol G tuvo un curioso after party tras su presentación en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

Hija de Yeison Jiménez muestra el altar con las cenizas de su padre Yeison Jiménez

Hija de Yeison Jiménez conmueve al mostrar las cenizas de su padre y el altar familiar en su casa

Camila, la hija de Yeison Jiménez conmovió al mostrar el altar donde reposan sus cenizas de su padre.

Karol G en concierto de Bad Bunny Bad Bunny

¡Karol G salió como invitada en último concierto de Bad Bunny en Colombia! Así fue su show

Karol G fue la sorpresa de Bad Bunny en el cierre de su gira por Colombia y La Bichota reafirmó su soltería en su presentación.

Lo más superlike

Bad Bunny sufrió lesión en medio de su concierto en Medellín Bad Bunny

Bad Bunny se lesionó una de sus rodillas en medio de su concierto en Medellín: todo quedó en video

El puertorriqueño Bad Bunny sufrió dolorosa lesión en medio de su última presentación en el Atanasio Girardot.

Renzo Meneses sorprendió con su respuesta. La casa de los famosos

Renzo Meneses confesó si esperará a Mariana Zapata luego de salir de La casa de los famosos

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo