¿Karol G confirmó su ruptura con Feid en concierto de Bad Bunny? Video genera debate

Unos versos de Karol G en medio de su show en el concierto de Bad Bunny fueron tomadas como la confirmación de su soltería.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G habría reconfirmado su soltería en concierto de Bad Bunny
Karol G volvió a los escenarios y dejó curioso mensaje. (AFP: Luis Robayo y AFP: Dia Dipasupil)

La última fecha de la gira de Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos World Tour" contó con la presencia de Karol G, quien fue la invitada especial del puertorriqueño.

¿Cómo fue la presentación de Karol G en concierto de Bad Bunny?

Bad Bunny les dio a los asistentes de sus conciertos experiencias únicas en sus tres fechas, en la que tuvo un invitado diferente por día, siendo la última fecha para muchos la mejor, por la presencia de Karol G.

En medio del concierto del 'Conejo malo' el artista anunció a La Bichota, dejando palabras de elogio y admiración para ella como la máxima representante del género urbano en el mundo.

Karol G fue recibida por el público entre gritos y algarabía, algo que motivó a la artista a darles un gran show en el que cantó su colaboración con Bad Bunny "Ahora me llama" y también otros de sus grandes éxitos.

Karol G en concierto de Bad Bunny
Karol G apareció en concierto de Bad Bunny en Medellín. (AFP: Dimitrios Kambouris y AFP: Theo Wargo)

¿Karol G confirmó su soltería en concierto de Bad Bunny?

Las redes sociales se han llenado de videos de la presentación de Karol G en la última fecha de Bad Bunny en el Atanasio Girardot.

Lo curioso es que entre tanto material audiovisual se ha empezado a viralizar un clip en el que la artista se encontraba cantando el coro de "Ahora me llama".

Para muchos La Bichota en este momento por sus gestos y el sentimiento que le puso dejó más que claro que está completamente soltera.

Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Sin antes era mala. Ahora viene la nueva versión y más mala

Seguidores de la artista han empezado a comentar que, a la cantante se le vio unas supuestas miradas y gestos durante esta parte de la canción que no fueron casualidad y más en estos días cuando el medio TMZ confirmó su ruptura con Feid.

¿Por qué terminaron Karol G y Feid su relación?

Las especulaciones sobre la relación de Karol G y Feid empezaron en el último trimestre del 2025 cuando la entonces pareja empezó a dejarse de mostrar junta en eventos y redes sociales.

Asimismo, ambos empezaron a mostrarse enfocados en sus proyectos y otros asuntos más allá de su relación, la cual era seguida y admiraba por millones de personas.

A esta ola de especulaciones se sumaron hechos como el de dejarse de seguir en algunas redes sociales o no comentarse o reaccionarse a sus logros.

La gota que habría derramado la copa en este caso fue las celebraciones decembrinas en donde ambos se dejaron ver por su lado en compañía de sus seres queridos únicamente.

Hasta el momento ni Karol G ni Feid se han pronunciado de manera oficial en sus redes sociales para confirmar o desmentir su ruptura sentimental.

Feid y Karol G, cantantes colombianos
Feid y Karol G habrían terminado su relación sentimental. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
